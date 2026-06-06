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Astronautas del EEI enfrentan fuga de aire

Por EFE

Junio 06, 2026 03:00 a.m.
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Astronautas del EEI enfrentan fuga de aire
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      Miami, Florida.- La NASA ordenó a los astronautas ponerse a resguardo el viernes después de que se detecte una nueva fuga a bordo de la Estación Espacial Internacional.

      Los cinco astronautas se trasladaron a la cápsula de SpaceX que está acoplada a la estación mientras los cosmonautas trabajaban para reparar la fuga, que se encuentra en el lado ruso del laboratorio en órbita. Poco después, los astronautas abandonaron el refugio seguro en la cápsula Dragon y retomaron sus actividades normales.

      La decisión se produjo después de que la agencia espacial rusa Roscosmos suspendiera los trabajos de reparación previstos para este viernes en el túnel de transferencia PrK, conectado al módulo de servicio Zvezda, mientras continúa evaluando nuevas mediciones y datos sobre la fuga, detalló en X Bethany Stevens, portavoz de la NASA.

      La agencia espacial estadounidense suspendió así el refugio de los miembros de la tripulación que permanecieron unas dos horas en la nave Dragon, de SpaceX, como medida preventiva.

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      Actualmente, a bordo de la EEI se encuentran los integrantes de la misión SpaceX Crew-12 y el astronauta de la NASA Chris Williams. Además de los cuatro miembros de Crew-12 -entre ellos el cosmonauta ruso Andrey Fedyaev- y Williams, otros dos cosmonautas rusos permanecen en la estación espacial

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