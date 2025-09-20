logo pulso
Ataca ejército de EU embarcación

Trump afirmó que el atentado mató a tres traficantes de drogas

Por AP

Septiembre 20, 2025 03:00 a.m.
WASHINGTON.- El presidente Donald Trump afirmó el viernes que el ejército de Estados Unidos llevó a cabo este mes un tercer ataque contra una embarcación supuestamente utilizada para el contrabando de drogas ilícitas.

En una publicación en redes sociales, Trump manifestó que el nuevo ataque del ejército estadounidense mató a tres personas, y que se llevó a cabo contra una embarcación “afiliada a una organización terrorista designada que realiza narcotráfico en el área de responsabilidad” del comando sur de Estados Unidos. No proporcionaron detalles precisos sobre la zona del ataque, y ni la Casa Blanca ni el Pentágono respondieron por el momento a solicitudes de comentarios.

“La inteligencia confirmó que la embarcación estaba traficando narcóticos ilícitos y transitaba por un pasaje conocido de narcotráfico en ruta para envenenar a estadounidenses”, aseveró Trump en la publicación.

Trump el lunes anunció que el ejército de Estados Unidos había llevado a cabo un ataque contra un bote que supuestamente transportaba drogas desde Venezuela. 

Ese ataque también mató a tres personas a bordo.

El 2 de septiembre, el ejército de EU atacó lo que el gobierno de Trump dijo que era una lancha rápida que transportaba drogas, y que mató a 11 personas que iban en ella. Trump afirmó que el bote era operado por la pandilla Tren de Aragua, que fue catalogado por EU como organización terrorista extranjera a principios de este año.

