Sismo de 6.1 deja daños dispersos en Papúa

YAKARTA, Indonesia.- Un terremoto de magnitud 6,1 remeció Papúa, la región más oriental de Indonesia, a primera hora del viernes y causó daños dispersos en una ciudad costera. Por el momento no se han reportado víctimas.

Al menos dos casas y el puente principal de la ciudad de Nabire, en la provincia de Papúa Central, se vinieron abajo, dijo Suharyanto, jefe de la Agencia Nacional de Mitigación de Desastres.

Una oficina gubernamental, una iglesia y un aeropuerto registraron daños menores.

“En general, la situación es segura y está bajo control”, afirmó en un vídeo Suharyanto, que al igual que muchos indonesios solo utilizan un nombre.

La gente escapó corriendo de sus casas o hacia terrenos más altos cuando se produjo el temblor, y hubo cortes en las redes de telecomunicaciones en Nabire y en varias localidades más de la región, indicó el portavoz de la agencia, Abdul Muhari, en un breve comunicado.

El Servicio Geológico de los Estados Unidos indicó que el epicentro del sismo de magnitud 6,1 estaba a 28 kilómetros al sur de Nabire, a una profundidad de 10 kilómetros. No había riesgo de tsunami, ya que el epicentro se localizó en tierra.