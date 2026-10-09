Ataque a autobús deja 30 muertos

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Kiev, Ucrania.- Una bomba rusa explotó junto a autobuses llenos de pasajeros en el este de Ucrania, matando a 30 personas como parte de una ola de ataques que también agravó los cortes de electricidad en la capital, informaron las autoridades el jueves.

El bombardeo matutino se produjo junto a una parada de autobús en la castigada ciudad de Kramatorsk, en la provincia ucraniana de Donetsk, lo que llevó a suspender el transporte público en la zona.

"No hay duda de que Rusia está atacando cínicamente a la población civil", declaró Oleksandr Honcharenko, jefe de la administración militar de la ciudad. Añadió que las labores de rescate se vieron obstaculizadas por ataques rusos posteriores con pequeños drones.

Rusia y Ucrania están enfrascadas en un duelo aéreo a larga distancia mientras sus ejércitos permanecen prácticamente estancados en la línea del frente, más de cuatro años y medio después de la invasión lanzada por Moscú. Rusia ha intensificado su ofensiva en las últimas semanas, presionando a Ucrania mientras se prepara para el invierno y golpeando la infraestructura que mantiene a flote su economía. Entre los objetivos recientes figuran sistemas energéticos, industrias clave, ferrocarriles, oficinas de correos, centros comerciales, redes de telecomunicaciones, gasolineras y exportaciones de grano.

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El asalto del jueves se produjo un día después de un ataque con misiles rusos que mató a 22 personas, entre ellas cinco niños, en la localidad de Pryluky, en el norte de Ucrania. Los rescatistas buscaban entre los escombros de un edificio residencial. Al menos 54 personas resultaron heridas. Varios sobrevivientes del ataque tuvieron que dormir en departamentos gravemente dañados al no encontrar otro lugar donde pasar la noche.

El presidente ucraniano Volodímir Zelenski viajó a Pryluky el jueves junto al secretario de Exteriores británico Ed Miliband, quien anunció nuevas sanciones contra Rusia.