Ataque contra civiles en funeral en Gaza

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DEIR AL-BALAH, Franja de Gaza.- Un ataque israelí contra un funeral en el centro de la Franja de Gaza mató al menos a siete personas e hirió a 22, y otros ataques en el asediado territorio costero dejaron otros cinco muertos, informaron autoridades locales.

El ejército israelí afirmó que atacó a una "célula terrorista" perteneciente al grupo miliciano Yihad Islámica Palestina. Indicó que estaba al tanto de que civiles habrían sido heridos en el ataque.

El Hospital Awda, en el campamento de refugiados de Nuseirat, en Gaza, confirmó el número de víctimas del ataque en el centro de Gaza y señaló que las personas fueron impactadas durante el funeral de un palestino que había muerto en un ataque anterior el viernes. En ese ataque, que mató a dos personas, el ejército israelí aseveró que tuvo como objetivo a un miliciano de Hamás, sin dar más detalles.

El fuego israelí también mató a otras tres personas el viernes, incluidas dos mujeres, en el norte de Gaza, Ciudad de Gaza y Jan Yunis, según funcionarios de salud locales.

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El grupo miliciano palestino Hamás, que ha librado una guerra devastadora con Israel, calificó el ataque contra el funeral como "un crimen atroz".

Israel y el grupo miliciano acordaron un alto el fuego en octubre con el objetivo de detener una guerra de dos años.

Los combates más intensos han disminuido, pero al menos 1.123 personas han muerto en Gaza desde el alto el fuego.