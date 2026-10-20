Dos muertos en ataque israelí a apartamento en Gaza

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Un ataque de Israel contra un apartamento en Gaza dejó dos muertos y varios heridos, y el ejército afirmó que el objetivo era un insurgente de Hamás. La cifra de muertos en un ataque con misiles de los rebeldes hutíes de Yemen, respaldados por Irán, a un campamento de entrenamiento del gobierno en el sur del país aumentó a 60.

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, sugirió en una videollamada con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que podrían lanzar nuevos ataques contra Irán.

A continuación, las últimas noticias de Oriente Medio.

Dos muertos en ataque nocturno israelí en Gaza

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El ejército israelí atacó un apartamento en Gaza antes del amanecer, mató a dos personas e hirió a varias más.

Las víctimas eran un hombre y su esposa, explicó el Hospital Shifa, que recibió los cuerpos.

El ejército israelí señaló que atacó a un miembro de Hamás.

El incidente se produjo tras una serie de bombardeos el lunes que se cobraron la vida de al menos cuatro personas. Ocurrieron más de un año después de que Israel y Hamás acordaran un alto el fuego. Pero la cifra de muertos en la Franja sigue aumentando mientras Israel lleva a cabo ataques casi diarios contra lo que afirma que son insurgentes.

Más de 1.500 palestinos han fallecido en el sitiado enclave a manos de Israel desde el alto el fuego del año pasado, de acuerdo con el Ministerio de Salud gazatí, que mantiene registros detallados y es considerado generalmente fiable por agencias de Naciones Unidas y expertos independientes. El departamento, que forma parte del gobierno administrado por Hamás, no distingue entre civiles y combatientes en su conteo, pero sostiene que las mujeres y los niños son casi la mitad de los fallecidos.

Suben a 73 los fallecidos en ataque hutí a campamento en Yemen

Funcionarios militares y del gobierno de Yemen dijeron que la cifra de muertos por los ataques hutíes del lunes contra un campamento de entrenamiento del gobierno en el sur de Yemen ha llegado a 73 personas.

Los rebeldes, que cuentan con el respaldo de Irán, atacaron el campamento militar donde nuevos reclutas recibían entrenamiento con misiles balísticos. Fue la operación más letal desde que en verano se reactivaron los combates en el empobrecido país.

El ataque en el campamento de al-Alam hirió a más de 200 reclutas, señalaron los funcionarios, que hablaron bajo condición de anonimato porque no estaban autorizados a informar a los medios. La cifra de muertos podría aumentar porque muchos sufrieron heridas graves.

El gobierno provincial de Shabwa dijo el lunes que los hutíes dispararon tres misiles balísticos contra el recinto. Los rebeldes se atribuyeron el ataque y dijeron que mataron e hirieron a decenas de personas, pero no ofrecieron más detalles.

Qatar: Israel no está comprometido con final negociado de la guerra en Gaza

Un alto funcionario qatarí afirmó que los líderes israelíes no están comprometidos con un final negociado a la guerra en la Franja de Gaza y que, en cambio, se centran únicamente en la "guerra, muerte y destrucción" de cara a las primeras elecciones generales en Israel desde los ataques del 7 de octubre de 2023 encabezados por Hamás.

"Lamentablemente, ahora mismo no tenemos un socio para la paz en Israel", dijo Majed al-Ansari, portavoz del Ministerio de Exteriores de Qatar y asesor del primer ministro, a The Associated Press en el Foro Global de Seguridad en Doha.

"Mire todas las declaraciones que salen ahora mismo de todos los partidos políticos y de todos los candidatos en las elecciones. ¿Alguno de ellos habla siquiera de paz con los palestinos? ¿Alguno de ellos habla siquiera de estabilidad de la región?", agregó.

Netanyahu: Israel y EEUU "tienen un trabajo por terminar" en Irán

Benjamin Netanyahu sugirió que Israel y Estados Unidos podrían lanzar nuevos ataques contra Irán. La idea se planteó durante una videollamada entre el primer ministro israelí y el presidente estadounidense, Donald Trump.

Durante la conversación, Netanyahu dio las gracias a Trump por su respaldo. Se produjo a casi una semana de las elecciones generales en Israel, en las que Netanyahu aspira a la reelección en una contienda ajustada. Los comicios están ampliamente considerados un referéndum sobre su liderazgo tras el ataque del 7 de octubre encabezado por Hamás y en medio de una serie de guerras sin desenlace claro, incluida una con Irán.

"Donald, tenemos un trabajo por terminar. Tú lo dijiste y lo terminaremos juntos. Lo terminaremos, y nadie más lo hará", señaló Netanyahu en el video, en el que se podía oír a Trump hablando por el altavoz del teléfono.

"La gente en Estados Unidos debería saber que te has plantado ante el mayor peligro que los amenaza: un Irán con armas nucleares", agregó Netanyahu. "No vamos a permitir que ocurra".

Turquía, más cerca de ratificar un pacto de defensa con Arabia Saudí y Pakistán

El gobierno de Turquía presentó ante el parlamento un acuerdo de defensa mutua firmado con Arabia Saudí y Pakistán para su ratificación, reportó la prensa estatal, lo que acercaría a Ankara a comprometerse a satisfacer las necesidades de defensa de Riad.

El pacto firmado por los tres países en agosto será revisado por una comisión parlamentaria antes de someterse a votación en la asamblea general de la cámara turca.

El texto completo del acuerdo no se ha hecho público. Funcionarios apuntaron que Turquía está considerando enviar apoyo militar a Arabia Saudí en virtud del pacto, pero han descartado enviar tropas de combate.