En marcha, intervención en torre del Templo del Carmen
Los trabajos de conservación de la fachada, en su segunda etapa, son encabezados por Ana Isabel Velázquez
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El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) en San Luis Potosí, informó que el pasado miércoles se llevó a cabo la apertura de la bitácora correspondiente al proyecto de conservación de bienes muebles asociados a la torre del Templo de Nuestra Señora del Carmen.
Informó que los trabajos de conservación y restauración tienen como objetivo contribuir a la estabilización y preservación de los elementos que conforman y se encuentran asociados a la torre, "entre los que destacan aquellos elaborados con argamasa, azulejos, escultura en piedra y otros elementos pétreos".
Esta intervención, señaló el INAH, da continuidad a los trabajos realizados durante la primera etapa del proyecto, enfocada en la conservación de la fachada del templo, pero en esta etapa se atenderán los bienes muebles asociados a la torre, mediante acciones especializadas encaminadas a preservar sus materiales, características y valores históricos.
"Los trabajos estarán a cargo de la restauradora Ana Isabel Velázquez, de la Unidad de Gestión del Centro Histórico, y contarán con la supervisión del Centro INAH SLP, a través del área de Conservación y Restauración, y el Área de Monumentos Históricos", indicó.
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Finalmente, explicó que "con la apertura de la bitácora se da inicio formal a esta nueva etapa de intervención, orientada a contribuir a la conservación y salvaguarda de este importante inmueble histórico, mediante acciones especializadas que permitan preservar sus valores arquitectónicos, históricos y culturales para las futuras generaciones".
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