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En marcha, intervención en torre del Templo del Carmen

Los trabajos de conservación de la fachada, en su segunda etapa, son encabezados por Ana Isabel Velázquez

Por Iván Edmundo Rodríguez

Octubre 08, 2026 03:27 p.m.
A
Fotos: INAH SLP

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      El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) en San Luis Potosí, informó que el pasado miércoles se llevó a cabo la apertura de la bitácora correspondiente al proyecto de conservación de bienes muebles asociados a la torre del Templo de Nuestra Señora del Carmen.

      Informó que los trabajos de conservación y restauración tienen como objetivo contribuir a la estabilización y preservación de los elementos que conforman y se encuentran asociados a la torre, "entre los que destacan aquellos elaborados con argamasa, azulejos, escultura en piedra y otros elementos pétreos".

      Esta intervención, señaló el INAH, da continuidad a los trabajos realizados durante la primera etapa del proyecto, enfocada en la conservación de la fachada del templo, pero en esta etapa se atenderán los bienes muebles asociados a la torre, mediante acciones especializadas encaminadas a preservar sus materiales, características y valores históricos.

      "Los trabajos estarán a cargo de la restauradora Ana Isabel Velázquez, de la Unidad de Gestión del Centro Histórico, y contarán con la supervisión del Centro INAH SLP, a través del área de Conservación y Restauración, y el Área de Monumentos Históricos", indicó.

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      Finalmente, explicó que "con la apertura de la bitácora se da inicio formal a esta nueva etapa de intervención, orientada a contribuir a la conservación y salvaguarda de este importante inmueble histórico, mediante acciones especializadas que permitan preservar sus valores arquitectónicos, históricos y culturales para las futuras generaciones".

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