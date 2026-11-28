¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

BOGOTÁ.- Dos ataques con explosivos registrados el viernes en Colombia dejaron al menos un policía muerto y otros cuatro heridos, informó el presidente Abelardo de la Espriella.

Los ataques ocurrieron en medio de una escalada violenta en gran parte del país con el uso de artefactos explosivos, usualmente perpetrados por grupos armados ilegales contra los cuales el presidente conservador ha prometido "mano de hierro".

El primer ataque se registró en la mañana en el municipio de Los Patios, en la frontera con Venezuela, donde fueron activados explosivos en una carretera cuando pasaba una patrulla de la policía. El presidente indicó que cuatro agentes resultaron heridos y se encuentran estables.

"Él ordenó que la ofensiva aumente para identificar, perseguir y capturar a los responsables de esta acción criminal. No vamos a permitir que el ELN ni ninguna otra estructura terrorista impongan su voluntad mediante explosivos y sangre", aseguró De la Espriella en X.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En la frontera con Venezuela operan tanto la guerrilla Ejército de Liberación Nacional (ELN), alzada en armas desde 1964, como las disidencias de la extinta guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), formadas por quienes no se acogieron al acuerdo de paz firmado hace una década.