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Los compradores pasaron de las cenas de Acción de Gracias a las ofertas del Black Friday tan predeciblemente como los gansos migratorios que se dirigen al sur para el invierno, poniendo a prueba un clima que pospuso el desfile de Macy's en Nueva York y ha generado alertas de inundaciones en el sur de California.

Black Friday mantiene fuerte afluencia pese a competencia y clima adverso

La versión del Super Bowl de la industria minorista de Estados Unidos, el Black Friday, genera más afluencia de compradores en las tiendas físicas que cualquier otro día pese a la creciente competencia del comercio electrónico y de las marcas que lanzan fuertes descuentos en internet con semanas de anticipación, según la empresa de tecnología para minoristas Sensormatic Solutions.

Son muchos los tradicionalistas acérrimos que aún prefieren acudir a las tiendas en cuanto pueden después de Acción de Gracias como para que se formara una fila afuera del Macy's de Herald Square en Manhattan antes del amanecer.

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Entre ellos estaban Nita Lawrence y sus dos sobrinas, que estaban de visita desde Miami y se sintieron decepcionadas porque el desfile anual de Macy's del Día de Acción de Gracias se pospuso hasta el sábado debido a advertencias de vientos fuertes el jueves. Las tres se consolaron el viernes explorando promociones que incluían bolsos con descuentos de 25% a 40% y tenis rebajados de 20% a 50%.

"Aprovechamos el Black Friday todos los años, pero este Macy's es mucho más grande. Esto es especial", dijo Lawrence. "Vamos a hacer algunas compras y luego vamos al aeropuerto. Hoy, estoy comprando para mí".

Perspectivas económicas y comportamiento del consumidor en temporada navideña

Analistas y economistas examinan de cerca el gasto minorista durante los cinco días que comienzan con Acción de Gracias y terminan el lunes para obtener indicios sobre la capacidad de resistencia financiera de los consumidores y las perspectivas comerciales de cara al nuevo año.

Las compras de temporada de este año en el país se desarrollan en un entorno económico marcado por la frustración de los votantes por los precios de la gasolina —impulsados por la guerra de Estados Unidos con Irán— y por la inflación alta en general. La buena noticia para los minoristas es que la confianza del consumidor estadounidense subió este mes, al tiempo que los precios de la gasolina en Estados Unidos continuaron un descenso sostenido.

Los consumidores gastaron un récord de 7.100 millones de dólares online en Acción de Gracias, un aumento del 10,4% respecto al año pasado, impulsado por los videojuegos y la electrónica, según Adobe Digital Insights. Adobe pronosticó que los compradores online gastarán un récord de 12.900 millones de dólares en el Black Friday, un 9,2% más que el año pasado.

Anna Butler, residente de Atlanta y maestra jubilada, compró seis pares de jeans en el Macy's insignia de Manhattan luego que ella y cinco amigas decidieran aventurarse allí desde un hotel al otro lado de la calle temprano el viernes. Butler dijo que se siente financieramente segura debido a la jubilación y a los beneficios del Seguro Social.

"La economía no está bien, pero estoy cómoda", dijo.

La Federación Nacional de Minoristas estimó que el alza de los precios explicará aproximadamente la mitad del crecimiento de ventas del 4,1% que esperaba en tiendas y en internet en noviembre y diciembre. El grupo pronosticó que los compradores de Estados Unidos gastarán en total 1,01 billones de dólares.

Aime Becker y su cónyuge Tabatha Ferguson, que estaban de visita en Manhattan desde Illinois, llegaron al Macy's de Herald Square el viernes esperando que la escena fuera un caos y se sorprendieron de que las multitudes estuvieran tranquilas.

"Pensamos que seguro sería una locura", dijo Becker, una veterana de guerra jubilada.

La pareja estaba mirando los estantes de ropa en Macy's, pero planeaba comprar adornos especiales y otros artículos para conmemorar el 100mo aniversario del desfile del Día de Acción de Gracias de Macy's.

Las dos calcularon que invirtieron unos 4.000 dólares en este viaje a Nueva York y comentaron que gastarán unos 1.000 dólares en regalos navideños este año. Pero los mayores costos de los alimentos y otras necesidades diarias están reduciendo su presupuesto general. Dijeron que ahora recurren a tiendas de descuento como Walmart y Aldi para comprar comestibles, y que han empezado a comprar en una llamada tienda de saldos llamada B&D, que vende productos con descuento con empaques dañados, exceso de inventario o artículos cerca de su fecha de caducidad o ya pasada.

"No tenemos ahorros, como que no hay nada que ahorrar porque todo se fue", dijo Becker.

Cambios en hábitos de compra y estrategias de minoristas en Black Friday

La evolución del Black Friday hacia un evento de varias semanas ha animado a los compradores a abastecerse de shampoo, camisetas y otros artículos cotidianos e ir tachando artículos de sus listas navideñas, según analistas del sector.

Para atraer clientes a sus tiendas el viernes, Walmart se centró en ofertas reservadas para sus tiendas físicas, incluido un set de muestras de la popular marca NeeDoh, conocida por sus juguetes sensoriales elásticos antiestrés, indicó Julie Barber, directora de comercialización de la división de Walmart en Estados Unidos.

Pero los compradores también estaban aprovechando la venta para llevarse artículos para el hogar como almohadas de 5 dólares y ollas de cocción lenta con descuento, añadió Barber. Otros artículos muy solicitados incluyeron ofertas en televisores y una maleta de 24 dólares de la marca de Walmart Protégé comercializada específicamente para la venta del Black Friday, detalló.

"La gente está viniendo para reabastecer su hogar", dijo Barber. "Lo interesante de este año es que los clientes están siendo muy intencionales sobre cómo están comprando".

Podría haber más descuentos pese a ofertas anticipadas

En términos generales, los minoristas estadounidenses han mantenido los precios en lugar de aplicar grandes aumentos generalizados, y ofrecieron atractivos descuentos que persuadieron a los clientes a comprar antes, indicaron analistas del sector.

Salesforce, que rastrea el gasto digital en una serie de negocios de venta al por menor, incluidos supermercados, señaló que los descuentos de noviembre previos al Black Friday fueron un 8% mayores que los del año pasado. Las promociones anticipadas hicieron que los precios promedio de venta de productos físicos se situaran un 1% por debajo de los del noviembre pasado, indicó Salesforce.

Aun así, era probable que los minoristas reservaran sus mejores ofertas para el Día de Acción de Gracias y el Black Friday, comentó Vivek Pandya, director de perspectivas digitales en Adobe.

El fuerte gasto online de Acción de Gracias se vio impulsado por ofertas mayores de la esperadas, con descuentos en electrónica que alcanzaron un máximo de 29%, según el análisis de Adobe. El viernes, se preveía que los descuentos en televisores promediaran 23% en comparación con 11% durante los primeros 22 días del mes.