Ataques con drones ucranianos causan incendios en depósitos rusos

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Ataques con drones ucranianos provocaron incendios en más instalaciones petroleras rusas durante la noche hasta el sábado, manifestaron funcionarios locales rusos, en lo que pareció ser el más reciente ataque contra la vital industria petrolera de Moscú.

Incendios en depósitos petroleros en Rostov y Krasnodar

Las autoridades de la región rusa de Rostov indicaron que la caída de restos de drones desató un incendio que dañó un depósito de petróleo y un buque cisterna en el puerto de Taganrog, mientras que funcionarios de la vecina región de Krasnodar informaron que, por la misma razón, se declaró un incendio en un depósito de petróleo en Armavir.

"Otra instalación de la industria petrolera de Rusia ha sido alcanzada — Armavir", escribió el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy en X sobre el ataque en la región de Krasnodar, señalando que Armavir está "a 500 kilómetros de nuestra frontera estatal".

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"Con justicia, estamos devolviendo la guerra al lugar de donde vino", escribió.

Expansión de ataques ucranianos y respuesta rusa

Ucrania ha ampliado sus capacidades de ataque de medio y largo alcance, desplegando tecnología de drones y misiles que ha desarrollado en el país para combatir la invasión rusa. Los ataques contra activos petroleros rusos, que desempeñan un papel clave en la financiación de la invasión, se han convertido en hechos casi diarios.

Por su parte, Rusia ha utilizado misiles balísticos de largo alcance para dañar la red eléctrica de Ucrania y castigar ciudades. La capital ucraniana se prepara para nuevos bombardeos después de que el Ministerio de Relaciones Exteriores ruso advirtiera a principios de esta semana sobre "ataques sistémicos" contra Kiev.

Zelenskyy dijo el jueves que está siendo "muy persistente" al presionar a Estados Unidos para que proporcione más misiles de defensa aérea Patriot para defenderse de los devastadores ataques rusos con misiles balísticos.

Los ataques contra la infraestructura petrolera rusa se produjeron un día después de que un dron ruso, que formaba parte de un ataque contra Ucrania, golpeara un edificio de apartamentos en Rumania, hiriendo a dos personas en ese país miembro de la OTAN. La incursión aumentó las preocupaciones de que la guerra pudiera involucrar a la alianza y provocó una enérgica condena en toda Europa.

Mientras tanto, la empresa estatal rusa de energía nuclear Rosatom informó el sábado que un dron ucraniano golpeó la central nuclear de Zaporiyia controlada por Rusia.

No hubo daños en equipos importantes, pero el ataque abrió un boquete en la pared de una sala de turbinas, indicó el director general de Rosatom, Alexei Likhachev. El hecho de que el dron fuera controlado mediante fibra óptica "descarta por completo la posibilidad de un impacto accidental", apuntó Likhachev según medios estatales rusos.

Ucrania no comentó de inmediato sobre el incidente.

La planta está en un área bajo control ruso desde el inicio de la invasión y no está en servicio, pero necesita energía para enfriar sus seis reactores apagados y el combustible gastado para evitar cualquier incidente nuclear catastrófico.

El Organismo Internacional de Energía Atómica ha expresado repetidamente alarma sobre la planta nuclear, la más grande de Europa.