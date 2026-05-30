Michael Misick condenado a más de cuatro años en Islas Turcas y Caicos

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SAN JUAN, Puerto Rico (AP) — Un tribunal de las Islas Turcas y Caicos condenó al ex primer ministro Michael Misick a poco más de cuatro años de prisión tras ser hallado culpable en un caso histórico de corrupción que se había prolongado durante años.

Condena y cargos contra Michael Misick

Misick fue arrestado en Brasil en diciembre de 2012, después de que allí se rechazara su solicitud de asilo político. Fue acusado de corrupción, de hacer uso indebido de fondos públicos y de beneficiarse de la venta de terrenos propiedad del gobierno a promotores inmobiliarios.

En el veredicto, dictado el viernes, Misick fue condenado a cuatro años y 26 días de prisión. A principios de febrero, el ex primer ministro fue declarado culpable de tres cargos de soborno. Ha sostenido que todas las acusaciones en su contra tenían motivaciones políticas.

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Sentencias a otros implicados y contexto político

El ex ministro del gabinete McAllister Hanchell y el abogado Thomas Misick —hermano del acusado— también fueron condenados el viernes en el mismo caso. Hanchell fue sentenciado a tres años y Thomas Misick a cuatro. Los tres quedaron bajo custodia y se espera que apelen sus condenas.

Michael Misick renunció como primer ministro en 2009, poco después de que Reino Unido asumiera temporalmente el control del gobierno del territorio y suspendiera su constitución tras denuncias de corrupción generalizada. El periodo de administración directa terminó en noviembre de 2012, cuando se celebraron nuevas elecciones.