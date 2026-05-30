Localizan sin vida a Paola Márquez, influencer originaria de Huehuetlán

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San Luis Potosí, SLP.- La mañana de este sábado 30 de mayo fue localizada sin vida Paola "N", una joven creadora de contenido de 30 años de edad, originaria de Huichihuayán, en el municipio de Huehuetlán, informaron fuentes preliminares.

Hallazgo del cuerpo y lugar del suceso

De acuerdo con los primeros reportes, el hallazgo ocurrió al interior de un domicilio ubicado en el fraccionamiento Virreyes, en la capital potosina. Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer de manera oficial las causas del fallecimiento ni los resultados de las investigaciones correspondientes.

Reacciones y perfil digital de Paola

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Paola era conocida en redes sociales por la creación de contenido para TikTok, plataforma en la que acumulaba más de 1.7 millones de seguidores. Su presencia digital le permitió ganar popularidad entre usuarios de distintas regiones del país, quienes destacaban su carisma y cercanía con la audiencia.

Tras darse a conocer la noticia, usuarios de redes sociales comenzaron a expresar mensajes de condolencia y solidaridad para familiares, amistades y personas cercanas a la joven.

Se espera que en las próximas horas las autoridades competentes emitan información oficial sobre el caso y los avances de las investigaciones.