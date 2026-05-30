Más de 80 mil aficionados esperan a México en Rose Bowl

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CIUDAD DE MÉXICO, mayo 30 (EL UNIVERSAL).- La Selección Mexicana enfrentará a su símil de Australia en el segundo de tres partidos amistosos previos al debut mundialista el próximo 11 de junio en el Estadio Ciudad de México contra Sudáfrica.

Partido amistoso con gran respaldo en Rose Bowl

Hoy, el Tri se despide de Estados Unidos en el mítico Rose Bowl de Pasadena y, seguramente, será con las tribunas llenas de aficionados.

Incluso, dos días antes del partido, los organizadores del MexTour aseguraron que había más de 75 mil boletos vendidos para colmar las tribunas del Rose Bowl, que tiene una capacidad de 89 mil 702 aficionados.

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En esta tarde soleada en Pasadena, tres horas de antes que suene el silbatazo inicial, los estacionamientos del Rose Bowl ya se encontraban llenos de coches con aficionados preparando carnes asadas y escuchando música regional mexicana, viviendo una auténtica fiesta azteca con la comunidad mexicana en esta región de Estados Unidos.

Preparativos y ambiente previo al partido

Jugar de este lado de la frontera siempre es garantía para la Federación Mexicana de Futbol (FMF), que saben que tendrán a miles de aficionados acompañándolos con el deseo de ver a sus ídolos ganar. Incluso, el viernes, se llevó a cabo un entrenamiento a puertas abiertas y, aunque costaba 10 dólares ingresar al estadio, una de las tribunas estaba prácticamente llena con seguidores del Tri que se acercaron a buscar las firmas de sus jugadores favoritos.

Esta noche, los dirigidos por Javier Aguirre enfrentarán a Australia y se despedirán de Estados Unidos, al menos, hasta que jueguen unos hipotéticos cuartos de final de la Copa del Mundo si es que México clasifica en primer lugar y logra superar la histórica barrera de octavos de final.

La gente espera espectáculo, el mismo que seguramente ofrecerán las más de 80 mil almas esta noche en el Rose Bowl.