Director de la OMS visita Bunia ante brote de ébola en Congo

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BUNIA, República Democrática del Congo (AP) — El director de la Organización Mundial de la Salud llegó el sábado a la ciudad de la República Democrática del Congo que se ha convertido en el epicentro del brote de ébola, donde el virus aún supera la velocidad de la respuesta a pesar de mejores instalaciones sanitarias y la llegada de ayuda.

OMS visita y acciones en Bunia

El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, llegó a Bunia, en el este de la República Democrática del Congo, donde visitó un centro de tratamiento y se reunió con autoridades locales, trabajadores de salud y familias afectadas.

Subrayó la importancia de generar confianza en la comunidad, garantizar entierros seguros para prevenir la propagación e instó a los países a reconsiderar las prohibiciones de viaje y los cierres de fronteras, diciendo que "desalientan la transparencia".

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"La República Democrática del Congo ya se ha enfrentado al ébola antes, 16 veces, y ha terminado cada brote. Este es el 17mo. Esa historia me da verdadera confianza", declaró Tedros durante una conferencia de prensa el sábado junto al ministro de Salud del Congo.

Cifras y respuesta internacional

La OMS informó el viernes que las autoridades han reportado 906 casos sospechosos y 223 muertes. La vecina Uganda ha confirmado nueve casos y un deceso, indicó el viernes el Ministerio de Salud ugandés.

El virus Bundibugyo, el tipo de ébola actual, no tiene tratamiento ni vacuna aprobados.

La ayuda médica donada por la Unión Europea llegó el jueves a Bunia en la provincia de Ituri y vendrán más envíos en los próximos días. Estados Unidos anunció el envío de 80 millones de dólares en ayuda adicional con lo que su compromiso total supera los 112 millones de dólares.

Los esfuerzos de respuesta en los hospitales Rwampara y General de Bunia parecen más organizados, con personal adicional, equipo de protección y suministros médicos, aunque los pacientes siguen llegando a toda hora, según un reportero de The Associated Press.

La respuesta no ha mantenido el ritmo de uno de los brotes de propagación más rápida registrados, advirtió el sábado Médicos Sin Fronteras, o MSF.

"Nunca antes un brote de ébola había registrado tantos casos tan pronto después de su declaración", indicó en un comunicado el doctor Alan González, subdirector de operaciones de MSF. "Nadie conoce la verdadera magnitud y gravedad de este brote".

González pidió una expansión inmediata de las pruebas, un despliegue más rápido de trabajadores de ayuda y un acceso sostenido para los suministros médicos.

Los peligros que enfrentan los trabajadores de salud se han intensificado por la ira entre los residentes por los estrictos protocolos médicos para manejar los cuerpos de las víctimas, que chocan con los ritos funerarios locales. Residentes han lanzado al menos tres ataques contra centros de salud.

"No estamos aquí para decirle a la gente qué hacer, estamos aquí para escuchar", sostuvo Tedros el sábado. "Generar confianza lleva tiempo, y se empieza escuchando".

"Entiendo lo doloroso que es perder a alguien, y lo mucho que significa honrarlo adecuadamente, pero ciertas prácticas, como tocar los cuerpos de quienes han muerto por ébola, pueden propagar el virus aún más", apuntó Tedros.

Los ataques en Ituri por parte de las Fuerzas Democráticas Aliadas, un grupo rebelde aliado del grupo Estado Islámico, y una coalición de milicias étnicas también han obstaculizado la respuesta. La enfermedad también se ha reportado en las provincias congoleñas de Kivu del Norte y Kivu del Sur, al sur de Ituri, donde el grupo rebelde M23 respaldado por Ruanda controla muchas ciudades clave, incluidas Goma y Bukavu. Los rebeldes han reportado dos casos.

Uganda y Ruanda han cerrado sus fronteras, mientras que el gobierno estadounidense la semana pasada prohibió la entrada de personas que no fueran titulares de pasaporte estadounidense que hubieran visitado recientemente el Congo, Uganda o Sudán del Sur.

"También pediría a los países que han impuesto prohibiciones de viaje o cierres de fronteras que lo reconsideren", sostuvo Tedros, afirmando que tales medidas "desalientan la transparencia que salva vidas".