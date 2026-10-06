Gobernadora Sanders defiende anuncio de Medicaid en Arkansas

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Un nuevo video de la gobernadora de Arkansas, Sarah Huckabee Sanders, era el típico mensaje republicano para promover las normas más estrictas de su estado para las personas inscritas en Medicaid. Las personas físicamente aptas ya no podrían holgazanear mientras recibían atención médica financiada por los contribuyentes, afirmó; tenían que trabajar.

Críticas conservadoras y debate racial en Arkansas

Pero la decisión de retratar a un aprovechado desempleado como un joven blanco que jugaba a videojuegos y comía bolitas de queso llamado Brad molestó a algunos comentaristas conservadores la semana pasada. Cinco décadas después de que Ronald Reagan popularizara el estereotipo de la "reina del subsidio" sobre personas que viven lujosamente sin trabajar, querían saber por qué el video no presentaba, en cambio, a una mujer negra.

"Los republicanos no tienen las agallas para hacer este anuncio con 'Shaniqua' como la villana", publicó Matt Walsh, un escritor conservador. "Aunque eso en realidad sería una representación precisa del problema en cuestión".

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Sean Davis, cofundador del sitio web The Federalist, escribió que "nuestro gobierno ha discriminado sistemáticamente a los hombres blancos durante décadas, y aun así ahora tiene la audacia de burlarse deshonestamente de los hombres blancos jóvenes como si fueran reinas del subsidio".

No importa que el video tratara sobre Medicaid y no sobre asistencia social, ni que la mayoría de los beneficiarios de Medicaid en Arkansas sean blancos. La indignación fue un recordatorio de cómo los viejos estereotipos son imágenes "crónicamente accesibles" en la mente de algunos votantes, dijo Ange-Marie Hancock, autora de "The Politics of Disgust and the Public Identity of the 'Welfare Queen'".

Hancock cree que el video de Arkansas estaba destinado a atraer a votantes mayores que viven con hijos adultos desempleados. Pero los conservadores sólo pudieron centrarse en la raza, señaló, porque la idea de una persona negra que abusa de la asistencia social les ha funcionado durante décadas.

"El relato con sesgo racial y de género más general apunta a ideas de que los afroestadounidenses son perezosos, que no hacen lo correcto", señaló.

Política y demografía de Medicaid en Arkansas

El debate que se propagó por las redes sociales fue el ejemplo más reciente de cómo los conservadores han lidiado recientemente con posturas racistas. El mes pasado, un candidato político de Texas llamado Bo French publicó una foto de estudiantes no blancos animando en un partido de fútbol americano de la Universidad de Texas, diciendo que "el problema ahora es obviamente mucho peor de lo que cualquiera imaginaba". Algunos republicanos denunciaron la publicación de French, pero encontró acogida entre otros que temen los cambios demográficos del país.

Sanders, que se postula a la reelección este año, "respalda el anuncio", dijo Jordan Powell, su jefe de campaña.

"Nunca deberíamos confiscar dinero a los arkansanos que trabajan duro para regalárselo a quienes simplemente eligen no trabajar en absoluto", declaró Powell a The Associated Press en un comunicado enviado por correo electrónico.

Orígenes del estereotipo de la "reina del subsidio" en la política estadounidense

El estereotipo de la "reina del subsidio" se usa a menudo para impulsar restricciones a los programas de asistencia pública.

Mientras se postulaba sin éxito a la presidencia en 1976, Reagan se quejó de una mujer en Chicago que empleaba "80 nombres, 30 direcciones, 12 tarjetas del Seguro Social" para aprovecharse del sistema. La historia fue exagerada, pero Reagan trabajó para reformular los programas de asistencia pública después de ganar la Casa Blanca en 1980.

Allison Butler, autora de "The Judgment of Gender: How Women are Centered and Silenced in Pop Culture", dijo que el debate perpetuó un poderoso mito de que las mujeres de color estaban drenando la ayuda gubernamental.

"Cuando deconstruías esa narrativa y en realidad tratabas de encontrar su origen... no había ninguna mujer de color que se negara a conseguir un trabajo y tuviera varios televisores y un Mercedes-Benz", comentó Butler.

Barry Jefferson, presidente de la Conferencia Estatal de Arkansas de la NAACP, ha condenado el anuncio de Sanders por reducir a las personas de bajos ingresos a un estereotipo en el que la pobreza se ve como un defecto. Ignora las complejidades que dificultan que las personas de bajos ingresos, independientemente de su raza, puedan mantenerse por sí mismas, sostuvo.

"No deberíamos traicionar a nadie porque está pidiendo ayuda y no cumple con tus estándares", expresó Jefferson.

Desglose de la demografía de Medicaid

Creado en 1965 como un programa conjunto federal y estatal de seguro médico, Medicaid ofrece cobertura médica gratuita o de bajo costo a personas con ingresos limitados, incluidos los adultos mayores, los niños o los adultos con discapacidades que no pueden trabajar. Casi 66 millones de personas estaban inscritas en Medicaid hasta junio, según el sitio web Medicaid.gov.

Más del 38% de los beneficiarios de entre 0 y 64 años son blancos, según datos de 2024 de la organización de investigación KFF. Casi el 19% son negros.

Este año entraron en vigor en Estados Unidos más requisitos de trabajo para algunos beneficiarios de Medicaid, dentro de la gran ley de recortes de impuestos y políticas de 2025 del presidente Donald Trump. Un puñado de estados gobernados por republicanos, incluido Arkansas, está yendo más allá de lo que exige la ley para prevenir el fraude, incluida la exigencia de más documentación si la salud de alguien es tan frágil que le impide trabajar.

Sanders comenzó a implementar de manera gradual en julio la exigencia de que las personas sanas de 19 a 64 años encuentren trabajo, hagan voluntariado o asistan a la escuela al menos 80 horas al mes para permanecer en el programa de Medicaid Arkansas Health and Opportunity for Me, o ARHOME.

Robert Coon, socio director de Impact Management Group, una firma de consultoría política y de opinión pública con oficina en Arkansas, dijo que la política de exigir trabajo para la asistencia social suele ser bien vista en Arkansas.

Pero las sugerencias de que la persona del anuncio debería ser negra son "abiertamente racistas" e "inexactas", afirmó Coon.

Aproximadamente el 60% de los beneficiarios de ARHOME son blancos y alrededor del 18% son negros, según datos recientes del Departamento de Servicios Humanos del estado.

Por qué las personas negras a menudo experimentan necesidad a una tasa más alta

La retórica de la derecha sobre los afroestadounidenses y la asistencia pública a menudo pasa por alto cómo generaciones de racismo estructural han producido desigualdades económicas que contribuyen a su participación desproporcionada en estos programas.

En general, menos personas negras que blancas utilizan programas de servicios sociales como Medicaid y el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria, o cupones de alimentos. Pero, con aproximadamente el 13% de la población de Estados Unidos, las personas negras constituyen la mayor sobrerrepresentación de cualquier grupo racial. Representan el 18,5% y el 25%, respectivamente, de los beneficiarios de Medicaid y del SNAP.

Esas estadísticas reflejan un camino extremadamente difícil para las comunidades negras pobres que buscan salir de la pobreza y construir riqueza generacional.

Chris Jones, candidato demócrata al Congreso por Arkansas, que es negro, creció en una familia que dependía de cupones de alimentos. Un beneficiario de asistencia social no está "buscando una manera de evitar el trabajo", sino "una manera de avanzar", dijo a AP en un comunicado.

La pregunta más importante, señaló Jones, no es la raza, sino "por qué tantas personas que trabajan duro todavía tienen dificultades para pagar los alimentos, la vivienda, la atención médica y las necesidades básicas de la vida".