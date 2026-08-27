Caen dos tras robo de autotransporte en carretera 80
Al momento de la inspección, las autoridades aseguraron el vehículo y dos inhibidores de señal
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La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo vinculación a proceso contra Edgar "N" y Ángel "N", investigados por su probable participación en los delitos de portación de inhibidores de señal, y robo equiparado en su modalidad de posesión de semirremolque y mercancía robados, así como en la modalidad de posesión de vehículo de motor robado.
El Ministerio Público Federal, adscrito a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), aportó datos de prueba al juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal en San Luis Potosí, quien calificó de legal la detención, dictó vinculación a proceso, impuso como medida cautelar prisión preventiva y autorizó tres meses de plazo para la investigación complementaria.
Elementos de la Guardia Civil Estatal detuvieron a Edgar "N" y Ángel "N" en el kilómetro 033+160 de la carretera 80 San Luis – Lagos de Moreno, en la comunidad El Mezquital, en el municipio de Villa de Arriaga, después de que descendieron de un vehículo acoplado a un semirremolque tipo caja refrigerada, con mercancía, y el cual había sido reportado como robado.
Al momento de la inspección, las autoridades aseguraron dos inhibidores de señal, seis baterías recargables selladas, teléfonos celulares y un pasamontañas, los cuales, junto con las dos personas detenidas fueron puestos a disposición de la FGR en el estado, instancia que integró la investigación correspondiente.
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A las personas mencionadas en este comunicado se les presume inocentes, mientras no exista sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente.
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