Vigilia en Pakistán por incendio que mató a 14 recién nacidos

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Una vigilia a la luz de las velas se celebró el jueves en el lugar de un devastador incendio hospitalario en Pakistán que mató a 14 bebés recién nacidos, al tiempo que los investigadores designados por el primer ministro llegaron al sitio para determinar la causa del siniestro.

El gobierno enfrenta presión de las familias en duelo y de la población, que buscan respuestas sobre la causa del incendio y sobre las medidas de seguridad en un destacado centro de salud.

El ambiente en el Instituto de Ciencias Médicas de Pakistán, en Islamabad, era sombrío cuando médicos, personal, pacientes y familiares se reunían para llorar a los recién nacidos. El acceso estaba restringido al área del tercer piso donde ocurrió el incendio.

Durante la vigilia, miembros de grupos de la sociedad civil se sentaron en el suelo del hospital junto a filas de velas titilantes, con su dolor y enojo reflejados en pancartas manuscritas de colores vivos.

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"Investigadores, no más tumbas para nuestros bebés", decía una. Una mujer contuvo las lágrimas al momento en que algunos participantes coreaban "¡exigimos justicia!", y exigían rendición de cuentas. La policía no intervino, y los manifestantes se dispersaron más tarde de manera pacífica.

El incendio, ocurrido a primera hora del miércoles en el hospital, se limitó a una sala de recién nacidos del tercer piso y no afectó al resto del edificio. Responsables del hospital señalaron que el fuego se propagó tan rápido que los dos médicos, dos enfermeras y otros empleados presentes sólo lograron rescatar a uno de los 15 bebés que estaban en la sala.

Testigos, incluyendo familiares de otros pacientes, dijeron que vieron a la familia del único bebé que sobrevivió abandonar el hospital con él después que se desató el incendio.

El primer ministro Shehbaz Sharif ha designado una comisión investigadora que está dirigida por el exsecretario federal Shahid Khan. Se espera que tomen declaración al personal del centro, testigos y familias. Se prevé que la comisión emita recomendaciones urgentes a Sharif en un plazo de 48 horas y entregue un reporte completo en cinco días.

En un primer momento, responsables del hospital y del distrito dijeron que la explosión de una unidad de aire acondicionado causó el incendio. Sin embargo, en su informe preliminar, el centro señaló que fue una explosión relacionada con un nebulizador lo que desencadenó el fuego, que se extendió en cuestión de minutos debido a la alta concentración de oxígeno en la sala de recién nacidos. La comisión no ha llegado aún a su propia conclusión y determinará de manera independiente la causa, señaló el gobierno municipal.

Según funcionarios, las autoridades entregaron durante la noche del miércoles los cuerpos de los 14 recién nacidos a sus familias para su entierro. Testigos vieron a las familias salir del centro con ellos en ambulancias dispuestas por el gobierno.

El Talibán paquistaní, un grupo miliciano también conocido como Tehrik-e-Taliban Pakistan, o TTP, manifestó su pesar por las muertes de los recién nacidos y ofreció sus condolencias a sus familias. El grupo ha sido responsable de numerosos ataques mortales contra fuerzas de seguridad y civiles en todo el país en los últimos años.

Las muertes llevaron a las autoridades a ordenar revisiones más extensas de las medidas de seguridad contra incendios y de los equipos de extinción en hospitales. En Punjab, la provincia más poblada del país, el gobierno instruyó al Departamento de Salud una revisión inmediata de los sistemas de seguridad contra incendios y de las instalaciones de respuesta de emergencia, según un comunicado del gobierno.

Sharif destituyó al secretario de Salud, Aslam Ghauri, el funcionario civil de mayor rango del Ministerio de Salud, tras el incendio. Los padres en duelo y miembros de la sociedad civil han exigido respuestas acerca de cómo se inició el fuego y de si la sala de recién nacidos contaba con equipo adecuado de extinción de incendios.

La agencia de Naciones Unidas para la infancia, UNICEF, manifestó su pesar por las muertes y pidió una revisión urgente y el refuerzo de las normas de prevención de incendios y de seguridad en los centros de salud.

El incendio fue una de las tragedias con menores más letales registradas en Pakistán recientemente. En junio, 14 escolares murieron cuando se derrumbó el techo de un centro de tutoría en construcción en la ciudad oriental de Lahore.