Ataques rusos con drones y misiles dejan nueve heridos en Kiev

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KIEV, Ucrania (AP) — Ataques rusos con drones y misiles sacudieron Ucrania el sábado y causaron al menos nueve heridos, en un momento en que Kiev y Moscú se preparan para sostener nuevas conversaciones con Estados Unidos la próxima semana.

Ataques rusos afectan infraestructura y servicios en Kiev

Negociadores de los tres países se reunirán el martes en Abu Dabi, la capital de Emiratos Árabes Unidos, para un diálogo que busca poner fin a la guerra. La nueva ronda de negociaciones será la cuarta impulsada por el gobierno de Donald Trump, tras la última en Ginebra en febrero.

Los gobiernos occidentales que respaldan la iniciativa de paz buscan una nueva fórmula para romper el estancamiento, al tiempo que reconocen que las cuestiones territoriales y de seguridad siguen sin resolverse.

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Los misiles rusos que impactaron durante la noche en la capital ucraniana, Kiev, dañaron viviendas y locales comerciales, provocaron nuevos cortes de electricidad y agua, según reportaron las autoridades nacionales y municipales.

Kateryna Korniichuk, de 64 años, estaba en casa con su nieta cuando un ataque impactó.

"La primera onda expansiva nos arrojó contra esa pared y luego contra la otra, porque estábamos en el pasillo. Es muy duro. Sin sueño, sin paz —nada. Los niños no están durmiendo, y nosotros tampoco", dijo a The Associated Press. "Yo soy mayor, puedo soportarlo, pero ¿qué han hecho mal los niños?"

Los ataques llevaron a las autoridades a cerrar el Puente del Norte de 816 metros (892 yardas) de longitud en Kiev, una ruta clave que conecta la ciudad con grandes zonas residenciales en la orilla oriental del río Dniéper.

El alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, dijo que ya estaban en marcha los trabajos para reparar el Puente del Norte de la ciudad y que la presión del agua en Kiev se había estabilizado. Más temprano el sábado, había descrito la situación energética de la ciudad como "extremadamente difícil, lo que afecta a los sistemas de calefacción y abastecimiento de agua de la ciudad".

Zelenskyy denuncia intensificación de ataques rusos antes de negociaciones

En un comunicado el sábado, el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy indicó que Rusia se estaba preparando para las conversaciones trilaterales "lanzando misiles balísticos contra la infraestructura crítica de Ucrania".

Más tarde, dijo que Moscú estaba intensificando los ataques para aumentar la presión sobre Ucrania antes de las conversaciones en Abu Dabi.

"Rusia percibe la diplomacia a su manera peculiar: como una forma de agresión", escribió en una publicación en línea.

El mandatario afirmó que Moscú disparó 36 misiles balísticos contra Kiev y su región durante la noche, de los cuales sólo cuatro fueron derribados debido a la falta de interceptores Patriot.

Zelenskyy añadió que Rusia había utilizado misiles balísticos fabricados en Corea del Norte para atacar instalaciones energéticas, citando hallazgos preliminares de investigaciones en los lugares de impacto.

El operativo incluyó 172 drones sobre Kiev y otras 12 regiones, que dejaron nueve heridos, entre ellos un menor, resaltó.

"Cuando Rusia intenta sumir a Kiev —una ciudad con millones (de personas)— y a todo el país en un apagón, Ucrania no debe quedarse sola para enfrentarlo", dijo Zelenskyy. Instó a un mayor apoyo y atención de Estados Unidos y de su Congreso, pidiendo un respaldo bipartidista a Ucrania y sanciones más duras contra Rusia.

El Ministerio de Energía de Ucrania informó el sábado que los ataques con misiles dañaron redes que transportan electricidad desde las centrales nucleares hacia Kiev y las regiones centrales, así como múltiples otras instalaciones eléctricas. Señaló que los cortes fueron más generalizados en las regiones de Kiev y la región central de Zhytomyr, así como en las regiones orientales de Járkiv, Donetsk y Dnipropetrovsk.

Los cortes fueron independientes de los apagones programados y rotativos impuestos para proteger la red, que siguen vigentes en gran parte de Ucrania.

El Ministerio de Defensa de Rusia confirmó el sábado su ataque al Puente del Norte, alegando que facilitaba el transporte de armamento, material militar y equipos especializados para las fuerzas armadas de Ucrania.

También reportó una ofensiva contra una instalación industrial de la capital que producía misiles Flamingo, así como una central y una subestación eléctricas y una fábrica de munición, explosivos y pólvora en la región de Kiev. También confirmó un ataque a una subestación eléctrica en la región de Zhytomyr.

Rescate y daños en regiones afectadas por ataques

Por otra parte, en el sur de Ucrania continuaban las labores de rescate, ya en su sexto día, en la aldea de Komyshuvakha, que quedó devastada el lunes cuando múltiples bombas guiadas rusas impactaron contra una antigua escuela y un refugio cercano, mientras los residentes esperaban ayuda humanitaria.

Los servicios de emergencia señalaron que, en las últimas 24 horas, habían recuperado nueve cadáveres más, lo que elevaba a 55 la cifra de fallecidos hasta el sábado por la mañana. Decenas de personas siguen desaparecidas.

Mykola Krasnov, un residente de la aldea de 72 años, dijo que seguía buscando a su esposa pero no había recibido noticias de los rescatistas.

"Fue a buscar ayuda humanitaria y lanzaron una bomba de tres toneladas allí. ¿Dónde está?", comentó. "No volvió a casa, y no encontraron su cuerpo allí. No está en la morgue, y no está aquí viva".

Komyshuvakha se encuentra cerca de la línea del frente en la región de Zaporiyia.

Ataque ucraniano a región rusa de Bélgorod mata a 1 persona

Un ataque ucraniano cobró la vida de una persona en la región rusa de Bélgorod cuando un dron alcanzó una vivienda particular en la localidad de Grayvoron, señalaron el sábado funcionarios locales.

El Ministerio de Defensa ruso afirmó el sábado que sus fuerzas derribaron 411 drones ucranianos durante la noche sobre 10 regiones del país, incluida Bélgorod. También se destruyeron aviones no tripulados sobre la península ucraniana anexionada de Crimea y sobre los mares Negro y de Azov, agregó.

El gobernador de la región suroccidental rusa de Sarátov, Roman Busargin, escribió en redes sociales que un ataque con drones dañó "infraestructura civil" y varios edificios residenciales en la zona. Medios rusos reportaron más tarde que la refinería de petróleo de Sarátov había sido alcanzada y compartieron imágenes de columnas de humo sobre la ciudad.

Por su parte, Andrey Klychkov, gobernador de la provincia rusa de Oriol, dijo el sábado que un ataque ucraniano había afectado a almacenes comerciales y sitios de producción en la capital regional, según fue citado por la prensa estatal.

Medios rusos reportaron que un ataque ucraniano provocó un incendio en la planta Proton-Electrotex de Oriol, que produce componentes para equipos militares.