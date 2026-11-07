Motociclistas acribillan a un hombre en Tamuín
Se desplegó un operativo de búsqueda, pero los responsables no fueron localizados
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TAMUÍN.- Un vecino del ejido Estación Las Palmas fue acribillado en la vía pública; los criminales huyeron en una motocicleta.
La víctima fue identificada como Israel, de aproximadamente 50 años de edad, quien quedó tendido en la calle Cementos Anáhuac, esquina con Ignacio Ramírez.
De acuerdo con la información recabada, el hombre caminaba rumbo a su domicilio cuando dos sujetos que viajaban en una motocicleta le dispararon con armas de fuego y posteriormente escaparon.
Familiares de la víctima reportaron los hechos al Sistema de Emergencias 911, y poco después arribaron al lugar policías de diferentes corporaciones, así como militares, quienes revisaron al hombre y confirmaron que había fallecido, motivo por el cual acordonaron la zona.
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Se desplegó un operativo de búsqueda por varios sectores; sin embargo, los responsables no fueron localizados.
Personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) se encargó de procesar los indicios y trasladar el cuerpo al Servicio Médico Legal.
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