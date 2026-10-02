logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Pastes Kiko´s continúa creciendo en San Luis Potosí con nuevas sucursales y la llegada de Lotus Cafetería

Fotogalería

Pastes Kiko´s continúa creciendo en San Luis Potosí con nuevas sucursales y la llegada de Lotus Cafetería

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Mundo

Aumenta tasa de secuestros en Haití

Por AP

Octubre 02, 2026 03:00 a.m.
A
Aumenta tasa de secuestros en Haití
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Puerto Príncipe, Haití.- La tasa de secuestros va en aumento en Haití. Las pandillas se centran cada vez en personas de alto perfil y llevan a cabo secuestros masivos mientras el país se esfuerza por celebrar unas elecciones presidenciales largamente esperadas.

      Al menos 81 personas fueron reportadas como secuestradas tan solo entre abril y junio, un aumento del 42% en comparación con el primer trimestre del año, según estadísticas de la Organización de las Naciones Unidas. Entre los secuestrados figura James Boyard, inspector general de la policía y jefe de gabinete del Ministerio de Defensa de Haití. En junio, fue secuestrado a plena luz del día en Bourdon, un barrio de Puerto Príncipe considerado relativamente seguro. No ha sido liberado.

      También fueron secuestrados el conocido abogado Caleb Jean-Baptiste y Stéphanie Paultre, directora general de la Oficina Nacional de Colaboración en Educación (ONAPE, por sus siglas en francés) de Haití, según información medios locales.

      Estos secuestros se producen mientras Haití se prepara para celebrar elecciones generales por primera vez en más de una década. El país ha carecido de un presidente desde que Jovenel Moïse fue asesinado en su residencia privada en julio de 2021.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Patrimonio de candidatos 4T rumbo a elecciones 2027 en México
      Patrimonio de candidatos 4T rumbo a elecciones 2027 en México

      Patrimonio de candidatos 4T rumbo a elecciones 2027 en México

      SLP

      AP

      Se detectaron vacíos en declaraciones patrimoniales de algunos perfiles de Morena rumbo a 2027.

      Marina del Pilar ordena revisar contratos con empresas señaladas por EU
      Marina del Pilar ordena revisar contratos con empresas señaladas por EU

      Marina del Pilar ordena revisar contratos con empresas señaladas por EU

      SLP

      El Universal

      Se suspenden nuevas licitaciones estatales a empresas señaladas hasta aclarar su situación jurídica.

      Juez niega no culpable a Lindsay Clancy en Massachusetts
      Juez niega no culpable a Lindsay Clancy en Massachusetts

      Juez niega no culpable a Lindsay Clancy en Massachusetts

      SLP

      EFE

      Clancy permanece recluida en un hospital psiquiátrico mientras se decide un nuevo proceso judicial.

      Anulan sentencia por homicidio tras uso de video IA en Arizona
      Anulan sentencia por homicidio tras uso de video IA en Arizona

      Anulan sentencia por homicidio tras uso de video IA en Arizona

      SLP

      AP

      La Corte de Apelaciones de Arizona ordenó nueva sentencia tras considerar no confiable un video generado con IA.