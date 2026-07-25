Ejército israelí detiene a más de 70 en Cisjordania

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NAPLUSA, Cisjordania (AP) — El ejército de Israel informó que detuvo a más de 70 sospechosos en toda Cisjordania durante la noche del viernes y las primeras horas del sábado, un día después de que las tropas se desplegaran por todo el territorio tras la violencia que dejó dos soldados israelíes y cuatro aldeanos palestinos muertos.

Acciones de la autoridad

El ejército permanecía en la aldea de Tell, en el norte de Cisjordania, donde se concentraron los enfrentamientos del viernes. Varios palestinos describieron inspecciones que incluyeron redadas en un hospital de la ciudad de Naplusa, una de las zonas más violentas del territorio.

Los palestinos en Cisjordania han enfrentado actos de violencia, mientras el gobierno de línea dura de Israel, dominado por líderes y simpatizantes de los colonos, ha supervisado un aumento en la construcción de asentamientos en los últimos cuatro años. La comunidad internacional, en su gran mayoría, considera que la construcción de asentamientos israelíes es ilegal y un obstáculo para la paz.

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Los soldados realizan un arresto durante una redada en un hospital de Cisjordania

"Más de 50 soldados y agentes armados irrumpieron en el hospital, aterrorizando a los pacientes", declaró a periodistas Ghassan Barkat, director del Hospital Especializado de Naplusa. Señaló que, el viernes, los militares detuvieron, ataron e insultaron a personal y pacientes, allanaron departamentos del hospital y arrestaron a un hombre gravemente herido, Ali Hussein Ali Ramadan.

"Esto no debería ocurrir en una institución sanitaria", manifestó Barkat, y añadió que había mujeres y niños presentes.

El ejército israelí emitió un comunicado donde no mencionó el hospital, pero indicó que se registraron más de 300 lugares y que fueron detenidas personas a las que describió como afiliados del grupo armado Hamás, traficantes de armas, "terroristas" y más.

Las circunstancias de los hechos del viernes seguían sin estar claras, pero reportes de medios israelíes y entrevistas con funcionarios palestinos locales indican que un grupo de colonos entró en Tell y fue confrontado por residentes que temían un ataque. La aldea está vedada a los israelíes como parte del Área B en virtud de los Acuerdos de Oslo de 1993.

El Ministerio de Salud palestino dijo que soldados israelíes dispararon y mataron a cuatro palestinos en Tell, mientras que el ejército informó de la muerte de dos soldados, uno de ellos un colono integrante de un escuadrón local de defensa. Otros dos israelíes y cuatro palestinos más resultaron heridos, según funcionarios de salud.

El ejército israelí indicó el sábado que detuvo a 11 sospechosos en Tell.

Más de 80 palestinos fueron arrestados en todo el territorio, afirmó Amin Shuman, presidente de la comisión superior palestina para los asuntos de los prisioneros, y calificó el hecho como "un intento de imponer medidas punitivas colectivas y políticas de represalia" contra ciudadanos palestinos tras los hechos del viernes.

El sábado, el ejército de Israel dijo que civiles israelíes y palestinos lanzaron piedras en un enfrentamiento en la aldea cisjordana de Susya, y que el arma de un soldado que estaba de permiso fue robada, pero posteriormente recuperada.

Detalles confirmados

Más de 700 mil israelíes viven en Cisjordania y en Jerusalén oriental, territorios capturados por Israel en 1967 y que los palestinos reclaman para un Estado independiente junto con la Franja de Gaza.

Ataques israelíes matan al menos a 4 personas en Gaza

Al menos cuatro palestinos murieron y al menos 15 más resultaron heridos el sábado en ataques que el ejército israelí efectuó en toda Gaza, según funcionarios de salud palestinos.

En la ciudad sureña de Jan Yunis, un ataque aéreo provocó la muerte de un hombre y una mujer, cuyos cuerpos fueron trasladados al Hospital Nasser, informó el nosocomio.

En el norte de Gaza, un ataque contra un vehículo en la zona de Jabaliya mató a una persona e hirió a otras dos, según funcionarios del Hospital Shifa, adonde fueron trasladados los heridos.

Un ataque contra una motocicleta en el barrio Sheikh Radwan de Ciudad de Gaza provocó la muerte del director de la fuerza policial de la zona, según el Ministerio del Interior y el Hospital Shifa.

Un ataque en el campamento de refugiados de Nuseirat, en el centro de Gaza, hirió a tres personas, según el hospital de campaña belga, que recibió a los heridos.

Y varios drones israelíes atacaron las inmediaciones del Hospital de los Mártires de Al-Aqsa, en la ciudad central de Deir al-Balah, e hirieron a 10 personas, informó el hospital. Se vivieron escenas caóticas cuando hombres gravemente heridos, cubiertos de sangre, fueron trasladados de prisa al hospital por transeúntes.

El ejército de Israel dijo que atacó a un integrante del ala militar de Hamás cerca del Hospital Al-Aqsa, así como a integrantes de las alas militares de Hamás y la Yihad Islámica Palestina en los ataques contra Nuseirat y Jabaliya. Hasta el momento, el ejército no ha respondido a una solicitud de comentarios sobre los otros ataques. Hombres armados han llevado a cabo ofensivas a tiros contra soldados, e Israel afirma que sus ofensivas son en respuesta a esas y otras violaciones.

Aunque los combates más intensos han disminuido desde que un frágil alto el fuego entró en vigor en octubre tras dos años de guerra entre Israel y Hamás, las fuerzas israelíes han realizado repetidos ataques aéreos, matando al menos a 1.191 palestinos, según el Ministerio de Salud de Gaza.

El ministerio, que forma parte del gobierno encabezado por Hamás, mantiene registros detallados de víctimas que son considerados, por lo general, fiables por agencias de la ONU y expertos independientes. No ofrece un desglose entre civiles y combatientes, pero sostiene que la mayoría de los muertos son mujeres y niños.

Cinco soldados israelíes han muerto desde el alto el fuego.

El ataque del 7 de octubre de 2023, perpetrado por rebeldes encabezados por Hamás contra Israel, mató a unas 1.200 personas mientras 251 fueron tomadas como rehenes, lo que desencadenó la guerra. La ofensiva de represalia de Israel en Gaza ha matado a más de 73.317 palestinos, incluidos los fallecidos desde el alto el fuego, informó el Ministerio de Salud de Gaza.