Francia envía avión militar para combatir incendios en Gironda

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LEGE-CAP FERRET, Francia (AP) — Francia envió el sábado un gran avión de carga militar para arrojar toneladas de retardante de llama mientras combate incendios forestales que obligaron a miles de personas a huir de sus hogares, y recortó la etapa final del Tour de Francia para reasignar personal de seguridad a los fuegos.

Los incendios forestales más recientes en el sur de Europa esta semana han desplazado a más de 250.000 personas, incluidas unas 70.000 que fueron evacuadas en el centro de España. Un hombre murió en Manises, informó el municipio en su página de Facebook, la primera muerte hasta ahora en los incendios.

En Francia, el gigantesco transporte A400M se lanzó en vuelo rasante, con su larga estela de retardante de color ocre sobre bosques castigados por la sequía en el suroeste, mientras los equipos de extinción en tierra combaten llamas que las autoridades temen que puedan propagarse hacia Burdeos, una ciudad conocida por sus vinos.

Los organizadores de la carrera y la policía de París anunciaron una etapa 21 y final recortada el domingo para el Tour, el evento deportivo anual más famoso de Francia, reflejando la enorme presión que dos grandes incendios en el suroeste están causando a los servicios de emergencia.

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Los ciclistas del Tour correrán el domingo dentro de París, en lugar de partir desde Thoiry, al oeste de la capital, en un circuito de 89 kilómetros (55 millas), un tercio menos que la ruta de 133 kilómetros (82,5 millas) que se había previsto. Parte del dispositivo de seguridad de la carrera "reforzará los esfuerzos de respuesta en las zonas afectadas por los incendios forestales", según el comunicado que anunció las "medidas excepcionales necesarias por la situación".

Con vientos que se espera cambien a dirección oeste a este el sábado por la tarde, lo que podría acercar más las llamas a Burdeos, los equipos de extinción y las autoridades estaban cavando zanjas, usando retardantes y tomando otras medidas para contenerlo, dijo el ministro francés del Interior, Laurent Nuñez, pronosticando una batalla "larga y muy difícil".

Dijo que el fuego estaba a unos 30 kilómetros (20 millas) al oeste de la ciudad y que perdió parte de su intensidad durante la noche. La prefectura de la región de Gironda que incluye Burdeos informó que el incendio creció hasta convertirse en "una tormenta de fuego" el viernes tras iniciarse a principios de esta semana y advirtió que "sigue siendo peligroso" aunque los bomberos estaban avanzando.

El gobierno movilizó a soldados para incorporarse a la lucha contra las llamas y estaba enviando con urgencia 1.5 millones de mascarillas para protegerse del humo asfixiante.

Las autoridades ordenaron evacuar a las personas entre el incendio y Burdeos, incluidas partes de los suburbios occidentales de la ciudad y otras localidades y pueblos.

El primer ministro de Francia, Sébastien Lecornu, describió los fuegos como "sin precedentes" y dijo que el de Gironda cobró tal intensidad el viernes que había comenzado a generar sus propios vientos. Los equipos de extinción de incendios se estaban reforzando con la incorporación de cientos de soldados y se estaban enviando con urgencia mascarillas para filtrar las partículas de humo potencialmente nocivas a quienes estuvieran expuestos, dijo Lecornu.

En Burdeos, las autoridades acogieron a miles de evacuados ofreciéndoles comida y refugio en un centro de exposiciones, y el alcalde de la ciudad dijo que podría estar equipado para recibir hasta 10.000 personas si fuera necesario. El aeropuerto de la ciudad dijo que permanecía abierto, pero que sus servicios de autobús y tranvía estaban suspendidos.

Las órdenes de evacuación se enviaban con alertas especiales a los celulares con instrucciones para su marcha, dijo la prefecta de Gironda, Sophie Brocas. Dijo que el fuego había destruido unas 140 viviendas en la región.

La magnitud de los incendios forestales tomó por sorpresa a las autoridades

El avión de transporte militar francés A400M, especialmente convertido para combatir incendios, es una nueva herramienta de gran peso en la batalla. Se sumó al menos a otros 18 aviones y helicópteros que arrojan agua y retardante que, según Nuñez, estaban desplegados en la región de Gironda, trabajando por turnos en los cielos llenos de humo.

La virulencia de los incendios forestales franceses y españoles, alimentados por las altas temperaturas y los efectos a largo plazo del cambio climático, tomó por sorpresa a los equipos de extinción y a las autoridades.

En España, los bomberos explicaron que los incendios se propagaron tan rápido y de forma tan violenta que no pudieron ser combatidos de frente. En Francia, algunas personas incluso huyeron en barco cuando las llamas arrasaron localidades turísticas en la costa atlántica.

Javier Organista, residente de El Tiemblo, al oeste de Madrid, dijo que "nunca habíamos vivido nada parecido". Relató que "desde las primeras horas en las que empezamos a ver que las llamas empezaban a entrar en nuestro pueblo, más bien a rodearnos dejándonos prácticamente sin ninguna salida, entre todos los vecinos apoyándonos entre todos, intentando apagar el fuego". Agregó que era "una desgracia".

El cambio climático está supercargando los incendios

España desplegó a 2.600 bomberos, policías y otro personal de emergencia en dos incendios al oeste de Madrid, respaldados por 19 aviones y helicópteros de descarga de agua.

Francia desplegó a 1,400 bomberos en el incendio de Gironda y a cientos más en otro incendio forestal más al sur en la región de las Landas. Decenas de bomberos han resultado heridos, según las autoridades, en medio de escenas de pánico mientras los habitantes huían en coche y la policía iba de puerta en puerta para avisar a la gente de que se fuera.

Las sucesivas olas de calor, que llegaron inusualmente temprano y con más fuerza este año, abrasando a Europa con temperaturas récord, han convertido los bosques y matorrales en polvorines.

Los incendios han arrasado 130.000 hectáreas de bosque en España en lo que va de año, frente al promedio anual de 100.000 hectáreas de la última década, dijo el sábado el presidente del gobierno del país, Pedro Sánchez, durante una visita a un puesto de mando al oeste de Madrid.

Dijo que la climatología más favorable del sábado ofrecía "una ventana de oportunidad " para que los equipos de extinción lograran controlar los fuegos. El gobierno regional madrileño dijo que los incendios en la zona disminuyeron en intensidad debido a que los vientos amainaron y al descenso de las temperaturas.

La muerte reportada el sábado ocurrió en Manises, parte de la región de Valencia afectada por los incendios forestales.

Otros países europeos estaban ayudando a sus socios, con Italia, Grecia, Países Bajos, Portugal, Croacia, Chequia, Suecia, Eslovaquia, Alemania y Suiza ya proporcionando o con previsión de desplegar aviones y helicópteros de descarga de agua en los frentes de incendios en España y Francia.