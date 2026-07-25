Flávio Bolsonaro asegura su postulación a la presidencia de Brasil

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SAO PAULO (AP) — El senador brasileño Flávio Bolsonaro, uno de los hijos del expresidente Jair Bolsonaro, fue confirmado el sábado como candidato presidencial del Partido Liberal de su padre en su intento por derrotar al mandatario Luiz Inácio Lula da Silva, mientras su campaña enfrenta numerosos obstáculos.

El menor de los Bolsonaro aún busca compañero de fórmula y no cuenta con el respaldo de partidos de centro como sí lo tuvo su padre. Pocos pesos pesados de la política brasileña asistieron, en otra señal de sus problemas para formar una alianza contra Lula de cara a las elecciones de octubre.

La popular madrastra del senador, Michelle Bolsonaro, una líder para muchos votantes evangélicos, fue una de las ausencias notables entre unas 500 personas que lo vitorearon en Sao Paulo. Recientemente, ambos intercambiaron reproches en público. Ella habló el sábado en un video grabado en el que mencionó al candidato ungido apenas una vez.

Apoyos internacionales y respaldo político

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Aun así, Flávio Bolsonaro logró llevar al presidente de Argentina, Javier Milei, mostró un breve video de apoyo del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y ahora espera más respaldos internacionales de varios integrantes del gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Milei dijo que Brasil necesita deshacerse de lo que llamó "el riesgo Lula" de mantener la política progresista por otros cuatro años en la economía más poderosa de América Latina.

Pero las ausencias fueron notables. El expresidente brasileño no puede hacer discursos públicos mientras cumple su condena de 27 años por un intento de golpe de Estado, por lo que un video presentó una versión de Jair Bolsonaro creada con inteligencia artificial.

Flávio Bolsonaro no reveló mucho sobre sus planes para la presidencia si gana. Entre lágrimas rindió homenaje a su padre, ahora bajo arresto domiciliario, y alzó la voz contra Lula.

"Ustedes van a ponerme esa banda presidencial el próximo año", dijo Bolsonaro, quien también acusó al Supremo Tribunal Federal de Brasil de perseguir a su familia. "Esto es más que una convención partidaria. Este es el comienzo de las batallas más duras de nuestra vida. Una lucha entre el bien y el mal".

Dificultades en la campaña y alianzas políticas

Hasta ahora no ha logrado reclutar a una compañera de fórmula de alto perfil, tras intentar atraer a la exministra de Agricultura, Tereza Cristina.

No se prevé que el Partido Popular de Cristina, que tiene un bastión en el Congreso y fue clave para la presidencia de Jair Bolsonaro, presente un candidato presidencial. Pero ha sorprendido que el partido se haya distanciado del senador Bolsonaro.

"Eso no es necesariamente malo para nosotros", dijo el legislador Zé Trovao a periodistas antes de que comenzara la convención. "Podemos tener una campaña más ideológica y cuando llegue el momento serán ellos los que vengan a nosotros, teniendo que aceptar nuestra agenda si quieren deshacerse de Lula y del Partido de los Trabajadores".

Flávio Bolsonaro "enfrenta un problema cada semana, a veces dos", afirmó el consultor político Thomas Traumann, radicado en Río de Janeiro. "Hasta ahora, ha estado a la defensiva, diciendo que la campaña empieza en agosto".

El Partido de los Trabajadores de Lula confirmará la candidatura a la reelección del mandatario, de 80 años, en una convención el 2 de agosto, también en Sao Paulo, uno de los principales campos de batalla de la votación de octubre.

Muchos de los problemas que ha enfrentado el senador Bolsonaro son autoinfligidos. El apoyo a su candidatura empezó a debilitarse en mayo después de que admitió haber solicitado millones de dólares al banquero encarcelado Daniel Vorcaro para financiar una película sobre la vida de su padre. La revelación conmocionó a muchos de sus aliados.

Días después, Flávio Bolsonaro visitó la Casa Blanca y el Departamento de Estado de Estados Unidos con la expectativa de recibir un impulso de Trump, pero ahora muchos votantes, líderes empresariales y políticos lo culpan de que el gobierno de Estados Unidos impusiera nuevos aranceles a las exportaciones brasileñas de hasta el 37,5% a partir del viernes.

Y aunque gran parte de Brasil estaba pegada al televisor viendo el Mundial, el senador Bolsonaro recibió otro golpe para su campaña. Su madrastra, muy popular entre la base clave de votantes evangélicos de Bolsonaro, grabó un video para decir que el senador le había faltado al respeto en una conversación telefónica.

Luego, la semana pasada, el senador Bolsonaro también recibió críticas tras repetir afirmaciones desacreditadas sobre la confiabilidad del sistema de votación electrónica de Brasil, haciendo eco de las que llevaron al máximo tribunal del país a declarar inelegible a su padre.

Mientras se preparaba la convención, el senador y su madrastra hicieron las paces. El senador Bolsonaro dio el primer paso en una transmisión en vivo, en la que se disculpó y añadió que otros lo están "persiguiendo de manera desproporcionada", como ocurrió con su padre.

Michelle Bolsonaro aceptó la disculpa del senador Bolsonaro el viernes, en lo que podría ser un primer paso de reconciliación dentro de la familia a medida que comienza la campaña.

"Sentémonos, hablemos, ajustemos detalles y juntos conseguiremos un gran ejército de personas que hacen el bien para rescatar a nuestro Brasil", dijo en un video difundido el viernes.

Traumann, el analista político, sostiene que el senador Bolsonaro llegará a su convención con un panorama mucho más difícil para atraer a los moderados que cuando lanzó su candidatura en diciembre.

"Se mostraba como el Bolsonaro moderado, el que se vacunó contra el COVID, el que es cariñoso con sus dos hijas", expresó Traumann.

"Ha perdido votantes que están en contra del Partido de los Trabajadores, pero que también son más moderados. Ahora tiene el núcleo radical de su campaña, y su intento ahora es impedir que ese grupo también lo abandone".