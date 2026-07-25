Choca camioneta en puente recién inaugurado

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Una camioneta acabó en pérdida total luego de impactarse contra el muro de contención cuando circulaba por el recién inaugurado puente del Anillo Periférico y la carretera a Rioverde, por suerte no se registraron personas lesionadas en este hecho.

Fue al mediodía de este viernes, en que una camioneta Volvo color gris, circulaba a alta velocidad por el Anillo Periférico Oriente en dirección a la carretera a a México.

Fue la parte descendente del puente de la carretera a Rioverde, en donde el conductor perdió el control del volante hacia su derecha y de esta forma impactó de frente contra el muro de contención, para luego seguir su trayectoria hasta finalmente detenerse enmedio de los carriles.

Luego del percance, al sitio arribaron elementos de la Policía Vial de Soledad, quienes aseguraron el área para tomar conocimiento del accidente y luego de unos minutos retiraron la camioneta con una grúa para liberar la circulación a dos carriles.

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Afortunadamente no se registraron personas heridas en este hecho, y se evaluaría si el muro del puente sufrió algún daño para solicitar que sea reparado.