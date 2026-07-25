Policía estatal se metió a robar a un restaurante

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CIUDAD VALLES.- Un elemento activo de la Guardia Civil Estatal fue detenido este viernes, luego de ser señalado como probable responsable de un robo cometido en un restaurante de mariscos ubicado en la colonia Juárez, a un costado del río Valles.

De acuerdo con la información recabada, el propietario del establecimiento revisó las cámaras de videovigilancia tras detectar la desaparición de diversos objetos de valor del área de la barra. En las grabaciones observó a un hombre ingresar de manera ilegal al negocio y apoderarse de los artículos.

Tras el hallazgo, el afectado solicitó apoyo mediante una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1, lo que originó la movilización de elementos de la Guardia Civil Estatal. Los oficiales localizaron y aseguraron al presunto responsable, identificado como Óscar "N", alias "El Goten", quien resultó ser integrante activo de la misma corporación, aunque al momento de los hechos se encontraba fuera de servicio.

El detenido fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado, autoridad que determinará su situación jurídica conforme avancen las investigaciones.

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Por su parte, el propietario del restaurante acudió a presentar la denuncia correspondiente para que se proceda legalmente en contra del presunto implicado.