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Lideresa del PRI respalda el proyecto de S. Zumaya

Me acompañan más mujeres que comparten la misma postura: Méndez Rosas

Por Ana Paula Vázquez

Julio 25, 2026 03:00 a.m.
A
Lideresa del PRI respalda el proyecto de S. Zumaya

Luego de ser vista en un evento de respaldo a Gerardo Sánchez Zumaya, organizado por militantes de Morena, la secretaria 

general del Comité Municipal del PRI en la capital, Alejandra Méndez Rosas, confirmó que colabora con Fundación GESA y con el proyecto del político del empresario huasteco, aunque 

rechazó que ello represente una ruptura con el partido tricolor o su incorporación a otra fuerza política.

  La dirigente priista respondió a la controversia generada por su participación en el encuentro realizado el pasado 23 de julio, 

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refiriendo que acudió como parte de la organización del evento derivado de su colaboración con Sánchez Zumaya y negó que su asistencia correspondiera a un acto partidista, al tiempo que 

defendió su derecho a decidir con quién trabajar.

    Méndez Rosas reconoció que, tras su aparición en el evento, 

recibió críticas y señalamientos de traición, cálculo político y “chapulineo”. En respuesta, sostuvo que su lealtad está con la ciudadanía y afirmó que decidió respaldar ese proyecto al 

considerar que existen fuerzas políticas que han dejado de 

escuchar a la población y permanecen por inercia. 

  Asimismo, aseguró que la decisión no fue tomada de manera 

individual, sino junto con un grupo de mujeres que la han 

acompañado durante su trayectoria dentro del PRI.

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