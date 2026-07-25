Tifón Noul provoca evacuación masiva en Guangdong y alerta en Hong Kong

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

HONG KONG (AP) — El tifón Noul dejará intensas lluvias y vientos en el sur de China, incluido Hong Kong, el fin de semana, lo que mantiene a la región en máxima alerta y provocó la evacuación de miles de personas en la provincia de Guangdong, además de la cancelación de decenas de vuelos.

Alerta máxima y evacuaciones en Guangdong

El Observatorio de Hong Kong dijo que Noul —que el sábado tenía vientos máximos sostenidos de 145 kilómetros/hora (90 mph) cerca de su vórtice— avanzaba de forma constante por el mar del sur de China y se acercaba a la costa de Guangdong.

El observatorio de la ciudad prevé que Noul podría tocar tierra el domingo por la mañana en las inmediaciones de las ciudades de Huizhou y Shanwei, en el sur de China, y luego internarse tierra adentro, lo que podría descargar chubascos con rachas de viento en partes de la región. El centro meteorológico de China, por su parte, prevé que Noul llegue a tierra la madrugada del domingo.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Impacto en transporte y estructuras

La web del aeropuerto de Hong Kong mostró que más de 150 vuelos habían sido cancelados el sábado y el domingo, y que más vuelos podrían enfrentar posibles cancelaciones.

Mientras Noul se acercaba a Hong Kong, partes de un andamiaje en un edificio de gran altura se derrumbaron el sábado por la tarde, dijo la policía local, que añadió que los informes iniciales indicaban que no había heridos.

Las autoridades de China continental emitieron el sábado por la noche su alerta roja por tifón, la de mayor nivel, mientras que el observatorio de Hong Kong izó la señal de tormenta número 8, la tercera más alta del sistema de alertas de la ciudad.

El Centro Meteorológico Nacional de China prevé que algunas zonas del sur de Guangdong y del sureste de Fujian registren lluvias intensas y vientos fuertes durante el fin de semana.

Más de 340 mil personas habían sido evacuadas hasta el sábado por la tarde en la provincia sureña de Guangdong, de acuerdo con la televisora estatal CCTV. Los servicios de tren en la provincia se cancelaron el domingo, según el Servicio de Noticias de China.

Por su parte, la Administración Central de Meteorología de Taiwán señaló que Noul dejaría precipitaciones en partes del sur y el este de Taiwán. El meteoro pasaba por aguas al sur de Taiwán y se alejaba de la isla el sábado.

A principios de mes, el tifón Bavi llevó vientos fuertes y lluvia al este de China, forzando la evacuación de más de dos millones de personas. Tocó tierra el 11 de julio. Otro, Maysak, tocó tierra en el sur de China el 3 de julio.