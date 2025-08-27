Azota tormenta tropical a Vietnam

HANÓI, Vietnam.- Lluvias intensas cayeron el martes en partes del sudeste asiático después de que una tormenta tropical tocó tierra en Vietnam, causando al menos cuatro muertes, daños a viviendas e inundaciones en la capital y áreas costeras.

La red de televisión estatal VTV informó que los remanentes del tifón Kajiki se movían sobre Laos el martes. También se pronosticaron lluvias intensas en Tailandia, y se instó a la población a estar alerta ante posibles inundaciones hasta el miércoles.

Cuatro personas murieron en Vietnam, incluido un hombre de 90 años cuya casa colapsó debido a la lluvia y un hombre que murió electrocutado mientras intentaba preparar su hogar para la tormenta. Otras 13 personas resultaron heridas y millas de casas resultaron dañadas en la región central del país, informó VTV.

La tormenta provocó cortes de electricidad en la provincia de Nghe An desde la noche del lunes.

En Hanói, la gente intentaba mover motocicletas a través de aguas profundas mientras los autos y autobuses se desplazaban lentamente por las calles inundadas.

“Está inundado por todas partes porque ha estado lloviendo mucho. Estoy atrapada aquí y no puedo llegar al trabajo”, dijo Nguyen Thu Quynh, una trabajadora de oficina que empujaba su motocicleta fuera de una calle inundada con agua hasta las rodillas.

Antes de que la tormenta tocara tierra el lunes por la tarde, el gobierno de Vietnam había planeado evacuar a casi 600.000 personas en las provincias de Thanh Hoa, Quang Tri, Hue y Danang, donde más de 152.000 hogares se encuentran en áreas de alto riesgo.

Más de 16.500 soldados y 107.000 efectivos paramilitares ayudaron con las evacuaciones o estaban a la espera de ser convocados a operaciones de búsqueda y rescate, informó VTV.

Dos aeropuertos en las provincias de Thanh Hoa y Quang Tri siguieron cerrados el martes después de que los vuelos se suspendieron el lunes.

La agencia meteorológica nacional indicó que Kajiki tocó tierra el lunes por la tarde en el centro de Vietnam con vientos máximos sostenidos de 117 kilómetros por hora (73 millas por hora). Las lluvias torrenciales activaron alertas de inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra. Azotó durante mareas altas que causaron inundaciones costeras en las provincias de Nghe An y Ha Tinh.

Anteriormente Kajiki trajo vientos y lluvias a la isla de Hainan en el sur de China.

En Tailandia, el Departamento Meteorológico advirtió sobre lluvias intensas en todo el país el martes. Se les avisó a los residentes en laderas y áreas bajas cercanas a cursos de agua sobre posibles inundaciones repentinas y graduales de tierra.