Evacuaciones masivas en el este de Pakistán

LAHORE, Pakistán.- Pakistán ha evacuado decenas de millas de personas a áreas más seguras, después de que la vecina India liberara agua de represas desbordadas y ríos crecidos hacia regiones bajas junto a la frontera, dijeron funcionarios el martes.

La medida se produjo un día después de que Nueva Delhi alertara a Islamabad sobre posibles inundaciones transfronterizas, en el primer contacto diplomático público entre los dos rivales con armas nucleares en meses.

La Autoridad Nacional de Gestión de Desastres de Pakistán (NDMA, por sus siglas en inglés) dijo que había emitido una alerta anticipada a sus homólogos de Punjab sobre un aumento en el río Sutlej y el riesgo de inundaciones, y que las evacuaciones de varios distritos en la provincia oriental de Punjab estaban en marcha.

Se informó que los rescatistas evacuaron a más de 14.000 personas de Kasur, un distrito en la provincia de Punjab, según un comunicado oficial, mientras que más de 89.000 fueron trasladadas a lugares más seguros desde la ciudad de Bahawalnagar, cerca de la frontera con India.

La agencia de manejo de desastres dijo que las autoridades han instalado a los residentes a mantenerse alejados de ríos, arroyos y áreas bajas, evitar viajes innecesarios y seguir las alertas emitidas a través de los medios de comunicación, teléfonos móviles y la aplicación de alerta de desastres de la NDMA.

La última alerta de inundación y la campaña de evacuación de Pakistán se producen mientras las fuertes lluvias monzónicas continúan azotando a ambos países del sur de Asia.

En el noroeste de Pakistán, muchos residentes se quejaron este mes de que no recibieron advertencias antes de que las inundaciones repentinas golpearan el distrito de Buner y mataran a más de 300 personas. Los funcionarios han dicho que la devastación se debió a una tormenta repentina que no podría haber predicho, y que muchas de las víctimas vivían a lo largo de cauces naturales.