Banco Mundial impulsa alianza global para mejorar la calidad del empleo

La creación de más y mejores empleos saca a los hogares de la pobreza, mejora la cohesión social y reduce la vulnerabilidad, aseguró el Banco Mundial (BM).

La calidad de los empleos es una dimensión esencial de este esfuerzo, destacó en una declaración en el marco de las reuniones de primavera que realiza junto con el Fondo Monetario Internacional.

De ahí que unió esfuerzos con 10 instituciones multilaterales de desarrollo para una colaboración más estrecha en un enfoque común para medir el impacto de sus operaciones en la creación de más y mejores empleos.

Este proceso también se nutrirá del diálogo con las partes interesadas, incluida la Organización Internacional del Trabajo (OIT), para garantizar que los debates reflejen la calidad de los empleos creados.

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Se profundizará la coordinación y la colaboración entre países, los bancos multilaterales de desarrollo, el sector privado y otras partes interesadas.

El trabajo será recurrente y será perfeccionado por las instituciones participantes en función de las lecciones aprendidas, los mandatos individuales y las mejores prácticas más recientes.

Según el organismo que preside Ajay Banga, el objetivo es avanzar en la comprensión colectiva de las mejores vías para la creación de empleo y los ingresos de los trabajadores en cada región y contexto, para contribuir al crecimiento y mejorar los medios de vida en los países en los que tienen presencia.

Además del Grupo Banco Mundial, participarán los Bancos de Desarrollo Africano, el Asiático, del Caribe, del Consejo de Europa, el Europeo de Reconstrucción, el Islámico, el Europeo de Inversiones y el Grupo del Banco Interamericano de Desarrollo, así como el Asiático de Inversión en Infraestructura y el Nuevo Banco de Desarrollo.