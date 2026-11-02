Bart De Wever dimite tras crisis presupuestaria en Bélgica

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BRUSELAS (AP) — El primer ministro belga, Bart De Wever, presentó su dimisión el lunes, después de que estalló una crisis presupuestaria que llevaba tiempo gestándose, pero el rey Felipe aún no ha decidido si la aceptará.

Crisis presupuestaria y dimisión de Bart De Wever

De Wever, un nacionalista flamenco conservador, asumió el cargo decidido a abordar los problemas presupuestarios de Bélgica, fuertemente endeudada, pero no logró obtener el respaldo de los otros miembros de su gobierno de cinco partidos para sus propuestas.

El palacio confirmó que De Wever había dimitido "tras el fracaso de las negociaciones presupuestarias dentro de su gobierno". El rey, que supervisa la formación de los gobiernos nacionales, "aplaza su decisión" sobre si la aprueba.

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Reacciones del rey Felipe y próximos pasos

Tras una reunión de aproximadamente una hora entre ambos, el palacio indicó en un comunicado que "el rey lamenta la falta de un acuerdo que dote al país de un presupuesto creíble capaz de afrontar los desafíos a los que se enfrenta actualmente".

El rey Felipe tiene previsto consultar con los jefes de los grupos parlamentarios de los partidos a partir del martes, antes de volver a recibir a De Wever en el palacio el viernes.

De Wever, que asumió el cargo en febrero de 2025, ahora tiene dificultades para cerrar un acuerdo sobre el presupuesto de 2027 antes del 31 de diciembre.

Bélgica es uno de los países más endeudados de la Unión Europea, integrada por 27 naciones, junto con Francia e Italia. Su carga ha aumentado durante años, pero la pandemia de COVID y una crisis energética empeoraron la situación.

La Comisión Europea ha pronosticado que la deuda belga aumentará hasta el 110% de su producto interno bruto este año. Los intereses que se acumulan sobre esa deuda también suponen un gran desafío en un momento en que el gobierno quiere incrementar el gasto en defensa.

La crisis de gobierno se produce en un contexto de crecientes protestas estudiantiles en el país y de huelgas frecuentes, incluidas varias "jornadas nacionales de acción" encabezadas por los sindicatos.