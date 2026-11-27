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CIUDAD DE MÉXICO (AP) — México decidió escalar sus reclamos contra la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) por abrir líneas telefónicas para recibir denuncias anónimas sobre criminales y funcionarios mexicanos corruptos y presentó una queja formal ante el embajador estadounidense.

Así lo anunció el viernes la presidenta Claudia Sheinbaum al pronunciarse sobre las tensiones que han surgido con Washington por la medida de la agencia antidrogas que México ha calificado como un acto de "injerencia".

La presidenta dijo que el canciller Roberto Velasco se comunicó el jueves con el embajador estadounidense Ronald Johnson para presentar una "queja formal".

La protesta ocurre en medio de las presiones de la administración de Donald Trump hacia México para que intensifique el combate a los cárteles y su ofrecimiento de desplegar tropas en el territorio mexicano, algo que Sheinbaum ha descartado.

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"Hemos dejado muy claro en la relación con Estados Unidos que la relación es de coordinación y no de subordinación", afirmó Sheinbaum en su habitual conferencia matutina.

La protesta de México se dio un día después de que el jefe de la DEA, Terry Cole, anunciara en su cuenta de X la apertura de canales para recibir información sobre miembros y asociados de las organizaciones designadas como terroristas, funcionarios corruptos que les brinden apoyo, redes criminales y personas que laven dinero para financiar al narcoterrorismo en Sinaloa.

Ese estado norteño es el bastión del cártel del mismo nombre que Washington designó como una organización terrorista junto con otros cinco grupos criminales mexicanos.

Cole detalló que las denuncias pueden realizarse de manera confidencial y anónima por WhatsApp, Signal y a través de un correo electrónico y adelantó que también se abrirían líneas para recibir denuncias en el estado de Jalisco, donde opera el poderoso Cártel Jalisco Nueva Generación.

La mandataria exhortó a Washington a que se ocupe del narcotráfico en su territorio y ratificó que México seguirá luchando contra los cárteles y para evitar que las drogas lleguen a Estados Unidos.

"Estados Unidos tiene una responsabilidad con su población que es la atención del consumo de drogas y también la parte que tiene que ver con la detención de los cárteles de la droga que operan en Estados Unidos", planteó Sheinbaum.

Cuando denunciar en EEUU es la única opción

Pese a la controversia que ha generado el caso, el periodista mexicano Juan Manuel Partida Valdez, habitante de Culiacán, capital de Sinaloa, decidió recurrir al número de WhatsApp de la DEA para denunciar las "complicidades con los narcopolíticos" en su estado natal.

Partida Valdez, quien es presidente de la Asociación de Periodistas de Sinaloa y regularmente publica columnas de opinión en su portal de noticias Altoparlante, dijo a The Associated Press que el jueves se comunicó con la DEA para formalizar algunas denuncias sobre supuestos nexos entre políticos de Sinaloa y organizaciones criminales. "Me contestaron de inmediato y he estado aportando algunas cosas", dijo sin ofrecer más detalles.

Ante el reclamo del gobierno mexicano, el periodista de 67 años indicó que los habitantes de Sinaloa están "hartos" de que se invoque la "soberanía" y no se resuelva la situación de violencia que padecen desde hace más de dos años por la cruenta lucha que mantienen dos facciones del Cártel de Sinaloa que ha dejado miles de muertos y desaparecidos. "No queremos más este tipo de complicidades que son insultantes".

Al ser preguntado si confía en que la DEA procese su denuncia, Partida Valdez recordó el caso del gobernador oficialista de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, quien se separó de su cargo en agosto después de que la Fiscalía de Nueva York lo acusara a él y a otros nueve funcionarios activos y retirados de narcotráfico y de supuestos vínculos con el Cártel de Sinaloa. "Rocha Moya cayó porque Estados Unidos intervino", sostuvo.

Sheinbaum apunta contra la DEA

Al criticar a la DEA, Sheinbaum le pidió el jueves que investigue la corrupción relacionada con la delincuencia organizada en Estados Unidos y citó como ejemplo un reportaje que publicó esta semana The Associated Press que reveló cómo la agencia permitió que al menos 1,4 millones de pastillas adulteradas de fentanilo no fueran incautadas mientras dedicaba ocho meses a seguir la pista de una red de narcotraficantes que inundaba el suroeste de Estados Unidos con esa droga mortal.

El reclamo de México se da a pocos días de la captura del capo Fausto Isidro Meza Flores, alias "El Chapo Isidro", un importante aliado de una facción del Cártel de Sinaloa que figuraba entre los diez más buscados por el Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos (FBI, por sus siglas en inglés). Su detención fue celebrada por ambos gobiernos.

México solicitó el apoyo de Washington, que envió un dron para ayudar a recabar información sobre la ubicación del capo.

Estados Unidos solicitó la extradición de "El Chapo Isidro", pero la fiscal general de México, Ernestina Godoy, afirmó esta semana que va a ser juzgado en el país por posesión de arma de fuego, cartuchos y cargadores, y delitos contra la salud en la modalidad de posesión con fines de comercio de metanfetamina.