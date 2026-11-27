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Este viernes fue publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto por el que se modifica y regula la importación definitiva de vehículos usados o "autos chocolate", por lo que se amplía hasta noviembre del 2027 la vigencia.

Gobierno Federal amplía vigencia del decreto para autos usados

Considera que el Gobierno Federal ha implementado acciones para ordenar el mercado de autos usados importados al país, como parte de las políticas para dar seguridad jurídica a los importadores y propietarios de estos vehículos usados sobre la legal estancia y tenencia de éstos para circular en territorio nacional. También hace referencia al T-MEC y el apartado sobre automotrices.

"El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación y estará vigente hasta el 30 de noviembre de 2027", señala lo firmado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

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Medidas para seguridad jurídica y regulación en frontera norte

Estima urgente y necesario emitir el presente decreto para contar con un marco regulatorio que otorgue certeza y seguridad jurídica a los importadores de vehículos automotores usados.

Considera que la franja y región fronteriza norte del país presentan una dinámica económica específica con Estados Unidos dada su cercanía geográfica y con el objetivo de seguir fortaleciendo la integración económica de la región de Norteamérica, se estima necesario mantener condiciones favorables para la importación definitiva de vehículos usados, cuyo número de identificación vehicular corresponda a la fabricación o ensamble en México, Estados Unidos o Canadá.

También indica que por cuestiones de seguridad y para dar certidumbre jurídica a los propietarios, el Estado mexicano debe impedir que sean importados de manera definitiva a territorio nacional vehículos que, por cuestiones técnicas o por otras características físicas, tengan prohibida o esté restringida su circulación en el país de procedencia, o cuando haya un reporte de robo sobre el vehículo.

Agrega que subsisten las condiciones que dieron origen a las medidas establecidas en el decreto de 4 de noviembre de 2024 y su posterior modificación, por lo que resulta necesario mantener su aplicación para seguir garantizando, en el marco del T-MEC, la acreditación del origen de los vehículos que pretendan acceder al beneficio arancelario correspondiente.

Así como procurar que los vehículos usados que se importen definitivamente al territorio nacional cumplan con las disposiciones aplicables en materia de seguridad y protección al medio ambiente, contribuyendo con ello a proteger el bienestar de la población y el patrimonio familiar.