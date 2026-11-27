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Al cumplirse una semana de la huelga de hambre de Gerardo Martín Villarreal García frente al Palacio Municipal, el Ayuntamiento de San Luis Potosí negó tener pagos pendientes con el empresario pipero. La secretaria general, María de los Ángeles Rodríguez Aguirre, afirmó este viernes que quien emitió la factura exhibida por el manifestante la canceló ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Villarreal García, propietario de Pipas Melissa, inició la protesta el 20 de noviembre. El empresario sostiene que desde 2022 reclama al Ayuntamiento el pago por el reparto de agua en pipas a colonias populares de la capital.

La factura tiene el folio A-208 y un importe de 787 mil 60 pesos, El documento está a nombre del municipio, describe el suministro de agua en pipas de 10 mil y 20 mil litros y lleva un sello de recepción municipal con fecha del 18 de julio de 2023.

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El jueves 26 de noviembre, Rodríguez Aguirre había declarado que Villarreal no figuraba en el padrón de proveedores y que no había presentado factura alguna.

Este viernes, la funcionaria señaló que el Ayuntamiento tampoco tiene registro de pagos pendientes con quien expidió el comprobante y que en los archivos municipales no hay contrato ni expediente administrativo relacionado con el reclamo.

Rodríguez Aguirre indicó que el Ayuntamiento revisará los documentos que aporte Villarreal y tramitará el pago si se acredita el adeudo. Añadió que personal de la Secretaría General y de la Coordinación Municipal de Derechos Humanos visita a diario al manifestante para conocer su estado de salud.