Bolivia inicia un nuevo ciclo

La Paz, Bolivia.- El centroderechista Rodrigo Paz juró el sábado como nuevo presidente de Bolivia y abrió una nueva era política en el país andino tras casi 20 años de hegemonía socialista .

“Nos tocan cinco años de servicio y no de poder, no nos han entregado un trono sino una tarea. Es el tiempo de una democracia verdadera y de respeto a la ley, nadie está por encima de la ley. Vamos a superar ese pasado de desgracia y de indignidad”, señaló Paz en su primer discurso como mandatario.

Vestido con traje oscuro y corbata celeste, Paz juró en la Asamblea Legislativa levantando la mano derecha ante la Biblia y una cruz. El encargado de tomarle juramento fue su carismático vicepresidente, el expolicía Edman Lara, que lucía un uniforme de gala de esa fuerza.

“Dios, patria y familia, sí juro”, dijo Paz, quien luego recibió la banda y medallas presidenciales.

La asunción de Paz, de 58 años, ha generado gran expectativa entre los bolivianos cansados de la aguda escasez de combustibles y los altos precios de los alimentos que caracterizan a la peor crisis económica en 40 años . Muchos bolivianos siguieron la ceremonia esperando en largas filas para cargar combustible, uno de los mayores problemas que Paz debe enfrentar.

“El país que recibimos está devastado... endeudado moral y materialmente, filas interminables para conseguir combustible, mercados vacíos”, dijo Paz.

“Bolivia vuelve al mundo, nunca más aislada”, agregado en medio de cuestionamientos a los casi 20 años de gobierno del izquierdista Movimiento al Socialismo (MAS) de Evo Morales y Luis Arce. “Nunca más el país estará secuestrado bajo una ideología, la ideología no da de comer”, sostuvo.

El MAS tuvo una época dorada durante el auge de las materias primas a principios de la década de 2000, pero la nacionalización de los hidrocarburos y la falta de inversión hizo que las exportaciones de gas natural se desplomaran y se quedaran sin recursos para su modelo económico estatista de abultados subsidios y tipo de cambio fijo.

Los presidentes de Argentina, Javier Milei; de Chile, Gabriel Boric, de Ecuador, Daniel Noboa; de Uruguay, Yamandú Orsi, y Santiago Peña de Paraguay asistieron a la investidura en la Asamblea Legislativa en La Paz.