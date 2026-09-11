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Ébola se propaga con gran rapidez fuera del epicentro

El virus se expande más allá de la zona de Ituri

Por AP

Septiembre 11, 2026 03:00 a.m.
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Ébola se propaga con gran rapidez fuera del epicentro
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      Kinsasa, RDC.- El organismo de salud más importante de África informó el jueves que el brote de ébola en el este del Congo se está propagando rápidamente más allá de su epicentro.

      En las últimas semanas, los nuevos casos y las muertes han disminuido en la provincia de Ituri, epicentro del brote, pero han aumentado con fuerza en las vecinas Kivu del Norte y Haut-Uele, indicaron los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de África en una sesión informativa semanal.

      Según las cifras más recientes del gobierno publicadas el jueves, se han reportado 6,843 casos, incluidos 3,310 fallecimientos. La provincia de Ituri sigue siendo la más afectada, con más de 5,400 casos, mientras que Kivu del Norte ha reportado más de 1,000 casos desde que se declaró el brote en mayo.

      El brote en el este del Congo se está propagando en condiciones extremadamente difíciles, impulsado por la inseguridad, el desplazamiento, una huelga de trabajadores médicos y los intensos movimientos de población. La situación es especialmente preocupante en los sitios de desplazamiento, donde los residentes ya viven en condiciones precarias.

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      La Organización Mundial de la Salud ha señalado que el brote sigue fuera de control y se encamina a superar el brote de ébola de África Occidental de 2014-2016, el más mortífero que se haya registrado y que mató a más de 11,000 personas, principalmente en Guinea, Liberia y Sierra Leona.

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      El director de respuesta ante emergencias de los CDC de África, Yap Boum, dijo que, en Kivu del Norte, los nuevos casos se duplicaron con creces hasta 381 en el período más reciente de tres semanas, comparados con 165 en el período anterior.

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