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Nueva York.— Nueva York conmemoró este viernes el 25 aniversario de los atentados del 11 de septiembre de 2001 con una ceremonia en la Zona Cero, donde familiares leyeron los nombres de las víctimas y guardaron silencio en los momentos que marcaron la tragedia.

Alrededor de las fuentes construidas donde se levantaban las Torres Gemelas fueron pronunciados los nombres de las 2 mil 983 personas fallecidas en los ataques de 2001, además de las seis víctimas del atentado de 1993 contra el World Trade Center.

La ceremonia también recordó a quienes murieron durante los últimos 25 años por enfermedades relacionadas con la exposición a sustancias tóxicas tras el colapso de las torres.

Al acto acudieron los expresidentes Joe Biden, Barack Obama, George W. Bush y Bill Clinton, así como el vicepresidente JD Vance. El presidente Donald Trump participó en una ceremonia distinta en el Pentágono.

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Como dicta la tradición, los políticos no pronunciaron discursos en la Zona Cero y las familias ocuparon el lugar central. Sin embargo, Terry Strada, viuda de una de las víctimas, aprovechó su intervención para exigir responsabilidades a Arabia Saudita por su presunto papel en los atentados y cuestionar los acuerdos de Washington con ese país.

También estuvo presente el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, pese a las críticas del exalcalde republicano Rudy Giuliani. Mamdani defendió su asistencia como un acto de respeto a las víctimas.

La jornada incluyó momentos de silencio por los impactos de los aviones contra las Torres Gemelas y el Pentágono, el derrumbe de ambos edificios y la caída del vuelo 93 en Pensilvania.

"Trabajo, búsquedas, homenajes y funerales"

Entre los asistentes se encontraba el teniente Joe LaPointe, veterano del Departamento de Bomberos de Nueva York, quien llegó a la Zona Cero el día de los atentados, poco antes del derrumbe de las torres.

"La primera reacción fue pensar qué hacer, cómo ayudar. Era simplemente destrucción", recordó.

Los meses siguientes fueron, dijo, "una sucesión de trabajo, búsquedas, homenajes y funerales". El Departamento de Bomberos perdió a 343 integrantes durante los ataques.

LaPointe explicó que las estaciones de bomberos conservan placas y memoriales con los nombres de sus compañeros. Los veteranos, además, relatan sus historias a los nuevos elementos para evitar que desaparezcan con el paso del tiempo.

"Uno muere dos veces: una cuando abandonas este mundo y la segunda cuando dejan de decir tu nombre. El reto es mantener viva la memoria", expresó.

Un recuerdo cada vez más lejano

Jennifer Nilsen, quien perdió a su esposo Troy en los atentados, afirmó que el dolor continúa presente después de un cuarto de siglo. Él trabajaba en la primera torre y la pareja tenía dos hijos pequeños.

"Todavía siento ganas de llorar", manifestó. "Nunca hay que olvidar. El dolor siempre está ahí, nunca se hace más fácil".

El desafío ahora es transmitir lo ocurrido a quienes nacieron después de los ataques. El Museo y Memorial del 11Scalcula que unos 100 millones de estadounidenses son demasiado jóvenes para recordar aquella jornada.

Noah Rauch, educador del museo y sobrino de una de las víctimas, señaló que su labor consiste en explicar a las nuevas generaciones que los fallecidos no fueron solamente una cifra, sino "padres, hijos, hermanos, primos y amigos".

Con información de Jesús Centeno / EFE