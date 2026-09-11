"Lárgate a México", dice Vance a hombre por protestar con Bandera

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Un manifestante interrumpió el discurso de JD Vance durante la convención del Partido Republicano este jueves ondeando las banderas de México y Palestina. En respuesta, el Vicepresidente de Estados Unidos (EU) le recomendó "largarse" a territorio mexicano e incluso se ofreció a pagarle el vuelo.

Todo ocurrió durante el evento realizado en Dallas, Texas, cuando un hombre, quien vestía playera y gorro de color morado, se puso de pie en las gradas durante la intervención del integrante del equipo del Presidente Donald Trump y empezó a ondear una Bandera mexicana.

Acto seguido, el sujeto sacó de su bolsillo una bandera de Palestina y también la ondeó; mientras esto ocurría, las personas presentes comenzaron a abuchear al manifestante y trataron de minimizar su protesta coreando "¡USA, USA! (¡Estados Unidos, Estados Unidos! en español).

Luego de este acto de protesta, personal de seguridad llegó hasta el lugar donde se ubicaba el manifestante y lo obligó a abandonar el recinto. Estos hechos quedaron registrados en un video que circula en redes sociales.

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Debido a la protesta, Vance se vio obligado a pausar su participación durante la convención del Partido Republicano y observó todo desde el escenario.

Mientras el manifestante era sacado del recinto, el Vicepresidente de EU arremetió contra él, diciéndole que si estaba dispuesto a apoyar a los mexicanos es mejor que se "largara a México".

"Lo que la gente en casa no vio es que un manifestante nos interrumpió ondeando la Bandera mexicana. Bueno, amigo, si tanto te gusta México, ¡lárgate para allá! Yo te pago el boleto de avión", dijo Vance.

Las palabras del Vicepresidente estadounidense provocaron una ovación de las republicanas y los republicanos, quienes le aplaudieron con entusiasmo mientras coreaban "¡USA, USA!".

"Ahora bien, todos sabemos, por supuesto que por mucho que esa persona ondee una bandera extranjera, él prefiere vivir en Dallas, en Cincinnati o en cualquiera de nuestras grandes ciudades antes que en México", agregó el Vicepresidente.

De acuerdo con Vance, este acto fue "un símbolo de la extrema izquierda: un idiota ondeando la bandera mexicana en señal de protesta, cuando debería estar ondeando la bandera de EU".

Hasta ahora se desconoce la identidad del hombre que se manifestó ondeando una Bandera de México durante el discurso de JD Vance en la convención del Partido Republicano, celebrada en el American Airlines Center en Dallas, Texas.