Brote de ébola, el peor en RDC

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Bunia, Congo.- Un brote de ébola que se ha expandido rápidamente en la República Democrática del Congo ha cobrado la vida de más de 2,300 personas, convirtiéndose en el más mortífero que se haya registrado en la nación centroafricana.

El brote, que se desarrolla en una de las regiones más vulnerables del país, es el de crecimiento más acelerado del que se tiene registro, con 4,945 casos, incluidos 2,325 decesos, según datos gubernamentales.

Se trata del 17.º brote en la República Democrática del Congo, y el número de muertos ha rebasado el brote registrado entre 2018 y 2020, cuando hubo 3,481 infecciones y 2,299 decesos.

Los datos más recientes revelan 101 nuevos casos y 33 muertes reportadas en las 24 horas anteriores. Más de 1,000 personas se han recuperado, mientras que 730 permanecen hospitalizadas o en aislamiento.

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El brote ha infectado y matado a más personas, y a mayor velocidad, que cualquier otro en la historia. La Organización Mundial de la Salud ha indicado que va camino de superar el brote de ébola de 2014-16 en África occidental, el más mortífero registrado, con más de 11.000 muertes.

Trish Newport, coordinadora de emergencias de Médicos Sin Fronteras (MSF), señaló que la limitada participación comunitaria en el brote sigue siendo un desafío clave.

A partir del primer caso confirmado, el brote alcanzó los 2.000 decesos, casi tres veces más rápido que en el brote de 2014-16.

Algunas familias han perdido hasta 15 de sus integrantes en la provincia de Ituri, epicentro del brote, explicó Newport.

No hay vacunas ni tratamientos aprobados para el virus Bundibugyo, responsable wdel brote actual en seis provincias del este del Congo. Los ensayos para productos esos siguen en curso en Ituri.

La mayoría de los nuevos casos y muertes se reportan fuera de las personas que están siendo monitoreadas. Entre los desafíos también figuran las huelgas de algunos trabajadores de salud por falta de pago, el enojo de comunidades traumatizadas, el mal estado de las carreteras que dificulta llegar a todos los territorios afectados y la desinformación que sostiene que el ébola no es real.