Burnham asegura el respaldo laborista

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Londres, Ing.- Andy Burnham está al borde de convertirse en el próximo primer ministro del Reino Unido tras asegurar el jueves el respaldo del 80% de los legisladores laboristas en una contienda por el liderazgo del partido.

El día en que se abrieron las nominaciones en la elección para reemplazar al primer ministro Keir Starmer, Burnham aseguró el apoyo de 322 de los 403 miembros laboristas del Parlamento, superando con creces los 81 necesarios para postularse. Eso hace casi imposible que otro legislador consiga suficiente apoyo para desafiarlo, una posibilidad que de antemano era poco probable.

Burnham dijo en redes sociales que estaba "profundamente agradecido" por el apoyo de los diputados laboristas, que "refleja una creencia compartida de que el Reino Unido necesita un nuevo enfoque de la política".

Los legisladores subieron laboriosamente durante todo el día por una estrecha escalera hacia una oficina laborista en el edificio del Parlamento para firmar los documentos de nominación para Burnham, quien ha pasado de ser alcalde del Gran Manchester a líder en espera en el espacio de unas pocas semanas.

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"Todo está empezando a sentirse muy real", manifestó Burnham en un vídeo en redes sociales, en el que confirmó que se había nominado a sí mismo.

Las nominaciones permanecerán abiertas hasta el 16 de julio. Es muy probable que Burnham sea anunciado como el nuevo líder laborista al día siguiente y que se convierta en primer ministro tras una reunión con el rey Carlos III el 20 de julio.

La democracia parlamentaria del Reino Unido permite que los partidos gobernantes cambien de líder y, por lo tanto, de primer ministro, sin necesidad de una elección general. La próxima elección nacional no tiene que celebrarse hasta 2029.