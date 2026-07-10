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Buscan a tripulación de avión privado

Por AP

Julio 10, 2026 03:00 a.m.
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Buscan a tripulación de avión privado
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      Islamabad, Pakistán.- Cuadrillas de búsqueda y rescate de la Armada de Pakistán lucharon contra un fuerte oleaje segundo el jueves, en el día de la búsqueda de los cinco tripulantes del avión de carga que se estrelló en el mar Arábigo, informaron autoridades.

      La aeronave, operada por la compañía privada K2 Airways, reportó una falla en su sistema de navegación antes de perder contacto por radio y radar a última hora del martes, según la Autoridad de Aeropuertos de Pakistán.

      Desde entonces, barcos y aviones han seguido rastreando aguas a casi 300 kilómetros (180 millas) al suroeste de Karachi, donde el avión desapareció del radar cuando se aproximaba a la mayor ciudad de Pakistán procedente de Sharjah, en Emiratos Árabes Unidos. La causa del accidente sigue bajo investigación.

      El fuselaje principal de la aeronave y los cinco tripulantes siguen desaparecidos. El miércoles, la Autoridad de Aeropuertos de Pakistán informó que buques de la Armada y la Agencia de Seguridad Marítima de Pakistán localizaron y recuperaron restos unas 12 horas después de que la aeronave desapareciera. Los escombros se recuperaron a unos 100 kilómetros (60 millas) de Ormara.

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