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BOGOTÁ (AP) — El gobierno del conservador Abelardo de la Espriella retiró la declaración de Colombia en el caso promovido por Sudáfrica contra Israel ante la Corte Internacional de Justicia, informó el martes el máximo tribunal de la ONU.

Colombia retira declaración en caso Sudáfrica contra Israel

Sudáfrica acusó a Israel ante la corte de "genocidio" contra los palestinos en Gaza. Mientras que Israel ha negado rotundamente las acusaciones y ha señalado a Sudáfrica de actuar como el brazo legal del grupo miliciano palestino Hamás.

Colombia solicitó intervenir en el proceso en 2024 para dar su interpretación de las normas de la Convención contra el genocidio, al considerar entonces que Israel las estaba "ignorando con sus acciones militares en Gaza".

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El tribunal de la ONU indicó que Colombia le informó el 18 de septiembre su decisión de retirar su declaración en el caso de Sudáfrica vs. Israel.

Giro en la política exterior

Tras tomar posesión el mes pasado, De la Espriella dio un giro a la posición del país sudamericano al restablecer las relaciones con Israel, rotas desde 2024 por el entonces presidente Gustavo Petro (2022-2026), un férreo crítico de las acciones bélicas en la Franja de Gaza que consideraba un "genocidio".

"Vergüenza para Colombia", cuestionó Petro en la red social X tras el retiro de la declaración ante el tribunal internacional. "De primera voz en atacar un genocidio a cómplice", agregó.

La Cancillería colombiana explicó el martes en un comunicado que la decisión fue de carácter presidencial, dado que la Constitución indica que es el encargado de dirigir las relaciones internacionales.

Como parte de los acuerdos al reanudar las relaciones diplomáticas, Colombia e Israel restablecieron desde septiembre la exención recíproca de visado para turistas.

De la Espriella ha dado un giro a la política exterior de Colombia, privilegiando las relaciones con el gobierno de Estados Unidos —tras recibir el apoyo del presidente Donald Trump— y con Israel, que considera un aliado clave especialmente en materia de seguridad, mientras que marcó distancia de otros países como Cuba y Nicaragua al considerarlos "tiranías".

Colombia y Costa Rica fortalecen cooperación en seguridad

Mientras tanto, la conservadora Laura Fernández, presidenta de Costa Rica, cumplió el martes una visita oficial en Colombia en la que acordó con De la Espriella fortalecer la cooperación en seguridad, especialmente para combatir el narcotráfico.

"Que el esfuerzo que el presidente (colombiano) realiza en el combate del narcotráfico, esa limpieza que está realizando en Colombia, no significa que Costa Rica vaya a recibir a la basura que usted está limpiando", dijo Fernández tras reunirse con su homólogo en Barranquilla, en el norte del país.

Fernández detalló que van a hacer sus mayores esfuerzos para "evitar que el narcotráfico se posicione en Costa Rica", evitando convertirse en un país "productor ni facilitador de operaciones criminales".

"Si el crimen organizado trabaja en red, nuestros estados tienen todavía más obligación de trabajar unidos", agregó De la Espriella.