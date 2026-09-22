Primer anidamiento de tortuga golfina en costa oeste según NOAA

HUNTINGTON BEACH, California, EE.UU. (AP) — Un reptil que parecía estar pasando apuros en la arena de una playa del sur de California simplemente estaba haciendo historia: era una tortuga marina que ponía huevos en la costa oeste de Estados Unidos.

Primer anidamiento natural registrado en la costa oeste

Y tres días después, hubo más. Una tortuga golfina —tal vez la misma— puso huevos el 19 de septiembre, a unos kilómetros de distancia cerca del muelle de Huntington Beach, en el condado de Orange, informaron las autoridades.

“Este es el primer anidamiento natural registrado en la historia de cualquier especie de tortuga marina” en la costa oeste de Estados Unidos, según la división de Pesquerías de la Costa Oeste de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA), en una publicación en Facebook.

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Las tortugas golfinas son las más pequeñas de las tortugas marinas, y los adultos pesan hasta 45 kilogramos (100 libras). La NOAA indicó que se encuentran en todo el mundo, pero principalmente en las aguas tropicales de los océanos Pacífico, Índico y Atlántico.

El primer sitio de anidación fue cerca de Seal Beach el 16 de septiembre, seguido por el hallazgo en Huntington Beach. Posteriormente, ambos lugares fueron cercados. La incubación suele durar de 45 a 60 días, indicó la NOAA.

Reacciones de autoridades y comunidad local

“Estamos emocionados por esto”, comentó Trevor McDonald, jefe de seguridad marina del Departamento de Bomberos de Huntington Beach.

Los salvavidas que patrullaban por la noche vieron a una tortuga cavando en la arena y pensaron: “Tal vez esta tortuga está enferma. Simplemente no vemos esto muy a menudo”, indicó McDonald. “Luego observaron que la tortuga empezó a poner huevos”.

Heidi Stephen contó que su hijo de 9 años, Jude, le rogó que lo llevara a Huntington Beach para ver el nido el martes.

"Es algo mágico”, expresó Stephen.

George Zamora dijo que espera que los huevos puedan sobrevivir a cualquier impacto de las mareas, las tormentas y los populares eventos en la playa.

“Déjenlas hacer lo suyo”, manifestó. “Dejen que nazcan”.