Hombre muere tras caer en concierto en Madison Square Garden

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Hombre muere tras caer durante concierto de rock en el Madison Square Garden

Por The Associated Press undefined

NUEVA YORK (AP) — Un hombre de 51 años murió tras caer durante un concierto en el Madison Square Garden, informó la policía el sábado por la noche.

Los agentes que respondieron a una llamada al 911 alrededor de las 21:51 p.m. encontraron al hombre inconsciente y sin respuesta, con lesiones que indicaban una caída desde una "posición elevada", señaló el Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York en un comunicado.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Fue trasladado a un hospital, donde se confirmó su fallecimiento. La policía no ha divulgado su nombre.

Se estaba presentando la banda de rock "Goose". En un comunicado en Facebook, la banda manifestó que estaba "profundamente triste tras enterarse del trágico suceso".