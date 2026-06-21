SSPC catea inmueble en Villa de Reyes y asegura armas de fuego

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El reciente cateo realizado en el municipio de Villa de Reyes, derivó de la captura de un presunto delincuente, previamente arrestado por la Guardia Civil Estatal (GCE), informó Jesús Juárez Hernández, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

De acuerdo con el reporte de la Fiscalía General del Estado (FGE), durante la incursión policial en un inmueble que operaba como taller mecánico de motocicletas, se encontraron armas de fuego de grueso calibre, objetos metálicos conocidos como "poncha llantas", equipo táctico, varios chalecos balísticos, cargadores para armas de fuego, una pechera porta cargadores y un casco táctico.

El mando policíaco aseveró que los grupos criminales no están enquistados en territorio villarreyense, porque las corporaciones de seguridad, en colaboración con la federación, han logrado erradicar la presencia del liderazgos delictivos relevantes.

Sostuvo que las aprehensiones no solo se han logrado por parte de las autoridades potosinas, sino también guanajuatenses que lograron detener a criminales originados principalmente de Jalisco, que se trasladan a San Luis Potosí para cometer ilícitos.

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Precisó que, a través de las Bases de Operaciones Mixtas Interinstitucionales (BOMI), se mantiene presencia en los límites con Estados vecinos, por ejemplo, Ojuelos, Jalisco y Ocampo y San Felipe, Guanajuato.

"En Villa de Reyes hemos realizado varias detenciones en los últimos meses, detenciones relevantes, de hecho. Por eso, seguimos ahí trabajando. Entonces hemos detenido varios objetivos criminales", concluyó.