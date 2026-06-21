Gobierno de Albania bajo presión por proyecto turístico de Kushner

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TIRANA, Albania (AP) — Un desarrollo costero en Albania vinculado a Jared Kushner, yerno del presidente estadounidense Donald Trump, enfrenta la oposición creciente de ecologistas, lo que ha derivado en protestas diarias en la capital, Tirana.

Al son ensordecedor de tambores, bocinas y silbatos, miles de manifestantes el sábado por la noche corearon "¡Rama vete!" — en referencia al veterano primer ministro socialista Edi Rama.

La concentración contó con la participación de comunidades de migrantes albaneses en el extranjero, mientras las protestas apodadas la "revolución de los flamingos" continúan cobrando impulso. El gobierno sostiene que el desarrollo en la costa adriática será transformador para la antigua nación comunista, mientras busca entrar en el mercado del turismo de alta gama y avanza en su aspiración de ingresar en la Unión Europea.

Pero el proyecto, que abarca una isla abandonada y un tramo cercano de litoral en la costa sur de Albania, ha suscitado la oposición de activistas ambientales y de críticos del veterano primer ministro socialista Edi Rama.

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Miles de manifestantes han salido a las calles en las últimas semanas, haciendo sonar silbatos y llevando flamingos de cartón, una de las especies de aves migratorias protegidas cuyos hábitats podrían verse amenazados por el lujoso proyecto.

Primer ministro bajo presión

Rama ha prometido no "dar marcha atrás" con el desarrollo y defendió el historial ambiental de su administración. Afirma que las protestas son alentadas por activistas cibernéticos malintencionados en el extranjero y acusa a Irán de atacar a su gobierno.

"Hay mucha manipulación. Hay muchas medias verdades que se convierten, hora tras hora, en mentiras cada vez más grandes", declaró Rama a The Associated Press en una entrevista.

Las acusaciones, que Rama viene formulando desde hace varios años, siguieron a una disputa con Albania después de que el país acogió a miembros de un grupo opositor iraní en 2022. Teherán niega las afirmaciones.

Pese a la defensa de Rama del desarrollo, las protestas han cobrado impulso, y simpatizantes en comunidades albanesas de la vecina Grecia y de otros países europeos también han realizado concentraciones.

Funcionarios de la Unión Europea señalan que están supervisando el desarrollo para garantizar que cumpla con las condiciones de la candidatura de Albania para unirse a la UE.

Las protestas también se están volviendo cada vez más políticas. Los llamados a frenar el proyecto han sido reemplazados gradualmente por demandas abiertamente políticas, centradas en pedidos de renuncia de Rama y de elecciones anticipadas.

Kushner e Ivanka Trump descubrieron el lugar durante unas vacaciones

El proyecto de lujo tiene dos componentes: un desarrollo costero en la zona de la laguna de Narta, que es una reserva de vida silvestre, y un complejo más pequeño en Sazan, una isla ahora deshabitada y que antes era una base militar de la era comunista.

El desarrollo previsto de hoteles, apartamentos, villas y una marina está vinculado a Kushner y a la hija de Trump, Ivanka Trump. Una firma de inversión vinculada a Kushner recibió de las autoridades albanesas el estatus de inversor especial.

Ivanka Trump contó en una entrevista esta semana con el podcaster estadounidense David Senra que descubrieron el lugar por accidente.

"Estábamos en el barco de un amigo y paramos para nadar. En la práctica, así fue como lo encontramos", relató. "Nadamos hasta la isla. Hicimos una caminata, descalzos todo el camino hasta la cima, y quedamos cautivados".

Décadas de régimen comunista dejaron las playas intactas

Albania tiene 450 kilómetros (280 millas) de costa que permanecieron en gran medida sin desarrollar durante décadas de duro régimen comunista.

Los grupos de protesta temen que partes de esa costa prístina sean acaparadas por inversores poderosos. Y la indignación pública creció después de que un video mostró a un activista siendo arrastrado por un guardia de seguridad privado mientras se manifestaba en el lugar.

El desarrollo está previsto dentro de una reserva natural y en una de las zonas de biodiversidad más valiosas de Albania, una parada clave para las aves migratorias a lo largo de la costa adriática.

Desde finales de mayo, excavadoras y maquinaria pesada han ingresado en el área, abriendo rutas de acceso, excavando en la arena, despejando terreno entre pinos e instalando cercas.

Grupos ambientalistas de Albania y de otros lugares de Europa condenaron los trabajos, y un destacado grupo local denunció que hábitats protegidos desde hace mucho tiempo están siendo "destruidos de manera irreversible".

Las dudas sobre la propiedad complican la iniciativa

La Fiscalía Especial de Albania contra la Corrupción y el Crimen Organizado confirmó que abrió una investigación relacionada con el proyecto, pero ha divulgado pocos detalles.

Recientemente ordenó el embargo de activos por valor de 128,3 millones de euros de la empresa Albanian Land Development LLC en relación con contratos de venta de tierras en el área donde está previsto el proyecto.

El gobierno afirma que el terreno destinado al proyecto es de propiedad privada. Pero han surgido reclamaciones contrapuestas que ponen en duda la privatización.

Rama se ha comprometido con la iniciativa, al señalar que se alineará con la ambición de Albania de convertirse en un importante destino turístico mundial.

"Albania no debería ser un país que tema un proyecto extraordinario como este, en el que socios excepcionales se han unido para invertir 4.000 millones de euros (4.600 millones de dólares)", manifestó Rama.

Añadió que "no hay ninguna posibilidad de que esta inversión se detenga mientras yo esté aquí".

La lección serbia

Sin embargo, el fracaso de un proyecto similar en Serbia ofrece una advertencia. El Parlamento aprobó en noviembre una ley especial para permitir la construcción de un complejo de lujo en la capital, Belgrado, que sería financiado por una empresa de inversión vinculada a Kushner.

Al mes siguiente, el fiscal serbio para el crimen organizado acusó a cuatro personas, incluido un ministro del gobierno, de abuso de cargo y falsificación de documentos para facilitar el desarrollo.

Al final, Kushner se retiró de la inversión multimillonaria, que habría reemplazado un extenso complejo militar bombardeado, una zona patrimonial designada cuya protección legal fue levantada por los exfuncionarios que ahora están siendo juzgados.