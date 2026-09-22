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California y Nueva York demandan a Trump por cancelación de parques eólicos

Los acuerdos de Trump para recomprar arrendamientos eólicos implican pagos millonarios a empresas y afectan la expansión de energía limpia.

Por AP

Septiembre 22, 2026 08:26 p.m.
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California y Nueva York demandan a Trump por cancelación de parques eólicos
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      WASHINGTON (AP) — Los fiscales generales demócratas de California y Nueva York demandaron el martes al gobierno del presidente Donald Trump por sus planes de recomprar arrendamientos de energía eólica marina, mientras el mandatario busca desalentar la expansión de la energía generada por el viento en favor de los combustibles fósiles.

      California y Nueva York lideran demandas contra cancelación de proyectos eólicos

      El fiscal general de California, Rob Bonta, señaló que presenta la demanda por la eliminación de un proyecto frente a la costa de su estado, planificado por Invenergy, con sede en Chicago. El gobierno de Trump dijo en junio que está en proceso de recomprar los arrendamientos de energía eólica marina de la empresa en Estados Unidos para cuatro proyectos eólicos en las costas este y oeste.

      Por su parte, la fiscal general de Nueva York, Letitia James, encabezó a siete estados en demandas que buscan bloquear el acuerdo con Invenergy y otra propuesta con Bluepoint Wind, que aceptó en abril poner fin a un parque eólico en desarrollo frente a la costa de Nueva York y Nueva Jersey.

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      Consecuencias y reacciones ante los acuerdos de recompras

      Los acuerdos entregarían a las empresas energéticas 1.400 millones de dólares de los contribuyentes a cambio de la cancelación de múltiples proyectos. En total, el gobierno de Trump se ha comprometido a pagar casi 4.000 millones de dólares a empresas para que abandonen proyectos en todo el país.

      James calificó los acuerdos de ilegales y afirmó que, en última instancia, aumentarán las facturas de electricidad de los estadounidenses al sabotear la capacidad de los estados para satisfacer la creciente demanda de energía.

      "Los estadounidenses enfrentan costos energéticos cada vez más altos porque esta administración prefiere pagarles a las empresas energéticas antes que permitirnos construir las nuevas fuentes de energía que necesitamos", manifestó James en un comunicado. "Estos acuerdos ilegales a puerta cerrada toman dinero que debería haberse destinado a reducir las facturas de los neoyorquinos y lo entregan a proyectos de combustibles fósiles en otros estados".

      Bonta sostuvo que, como líder nacional y mundial en la lucha contra el cambio climático, California se encuentra atrapada en "batallas evitables e innecesarias con nuestro propio gobierno federal" para impulsar la acción climática y avanzar hacia la energía limpia.

      Trump, que a menudo habla de su odio a la energía eólica, ha dicho que su objetivo es no permitir que se construya ningún "molino de viento". La energía eólica marina produce electricidad de manera limpia. El petróleo, el carbón y el gas natural emiten contaminación de carbono cuando se queman.

      En un evento de la Semana del Clima en la ciudad de Nueva York, Bonta indicó que la acción climática debe corresponder al alcance, la velocidad y la escala del problema.

      "Como tenemos que recurrir a los tribunales y bloquear una acción ilegal del gobierno de Trump cada vez, eso lleva tiempo. Ralentiza el proceso y sabemos que se nos está acabando el tiempo y que debemos actuar con urgencia y de manera agresiva", señaló Bonta el martes, en declaraciones hechas justo antes de que Trump hablara ante la Asamblea General de la ONU:

      "En California seguimos totalmente comprometidos", añadió. "No importa lo que haga el gobierno de Trump, vamos a presionar para participar en la acción climática que se necesita para estar a la altura de este momento y responder a las circunstancias".

      Los fiscales generales de Connecticut, Delaware, Maine, Massachusetts, Nueva Jersey, Rhode Island y Vermont se sumaron a la demanda de Nueva York.

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