Profeco alerta por boletos falsos para festival Live at Munet

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Profeco alerta sobre la venta de boletos apócrifos para el festival de música electrónica Live at Munet, anunciado para los días 29, 30 y 31 de octubre, y afirmó que los promotores carecen de permisos para llevar a cabo el evento.

Acciones de la autoridad

A través de un comunicado, explicó que la Comisión Federal de Electricidad (CFE), responsable de las instalaciones del Museo Nacional de Energía y Tecnología (Munet), informó que los promotores del festival musical carecen de permisos por parte de las Secretarías de Protección Civil y de Medio Ambiente de la Ciudad de México, los cuales resultan indispensables para llevar a cabo el espectáculo.

Detalles confirmados

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Detalló que la administración del Munet, recinto donde se realizaría el espectáculo, notificó desde sus cuentas oficiales que las autoridades no han otorgado el visto bueno para el festival, así como también advirtió que no se pueden comercializar accesos mientras no se subsane dicha autorización y se cumpla con las obligaciones contractuales pendientes.

Ante ello, la dependencia hizo un llamado a evitar la compra de entradas para este evento a través de pagos por transferencias, debido a que se detectó que por medio de correos electrónicos se compartió una liga para adquirirlas bajo el supuesto de confirmación para la preventa.

La Profeco exhortó a la población consumidora a abstenerse de adquirir localidades a través de medios que no sean los canales oficiales, así como a evitar hacer pagos por transferencias a particulares.