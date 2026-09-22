Trump y Delcy Rodríguez se reúnen en Nueva York durante Asamblea ONU

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CARACAS (AP) — El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, mantuvieron el martes una reunión informal al margen de la Asamblea General de la ONU, en lo que supuso su primer encuentro desde que las fuerzas estadounidenses capturaron al entonces presidente venezolano Nicolás Maduro durante una incursión militar realizada en enero.

Reunión entre Trump y Delcy Rodríguez en la ONU

También participaron en el encuentro, que se llevó a cabo en Nueva York, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio; el secretario del Tesoro Scott Bessent; la jefa de gabinete Susie Wiles, y el asesor de Seguridad Nacional Stephen Miller, según informó la Casa Blanca.

Otros detalles de la cita no fueron divulgados.

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La reunión informal entre Trump y Rodríguez en un hotel de Nueva York se enmarca en el primer viaje a Estados Unidos de la presidenta interina de Venezuela desde que asumió el cargo, pocos días después de la captura de Maduro.

Desde entonces, Trump y Rodríguez, quien se desempeñó como vicepresidenta de Maduro, han forjado una relación de trabajo, mientras que el expresidente del país caribeño fue trasladado a Estados Unidos y aguarda un juicio por presunto narcotráfico.

Rodríguez se encuentra en Nueva York desde el lunes para participar en la Asamblea General de la ONU, a la que tiene previsto entregar un discurso el miércoles por la tarde. En el máximo escenario de la diplomacia global, la mandataria confía en defender los principios de su país "con una agenda de trabajo basada en el respeto, la cooperación y el entendimiento", según dijo en un mensaje publicado en Twitter.

Protestas opositoras en Caracas contra presencia de Delcy Rodríguez

Mientras tanto, en Caracas un centenar de opositores se concentraron en la jornada frente a la sede de Naciones Unidas en la capital venezolana para protestar contra la presencia Rodríguez en la Asamblea General del organismo y exigir la convocatoria de elecciones presidenciales en Venezuela.

"Debemos señalar categóricamente lo siguiente: Delcy Rodríguez no está en Nueva York, en Naciones Unidas, representando a Venezuela", dijo el dirigente opositor Andrés Velásquez, quien afirmó que la presidenta en funciones también tiene responsabilidad en abusos de poder, casos de corrupción y el desconocimiento de los resultados de las elecciones presidenciales de julio de 2024 en su condición de alta funcionaria en los gobiernos de los expresidentes Hugo Chávez y Nicolás Maduro.

"Ni todas las intervenciones golillas (a costes bajos) que le permitan en Naciones Unidas, ni todas las reuniones que logre hacer en Nueva York van a lavarle la cara en su corresponsabilidad en el golpe de Estado cometido en Venezuela contra la soberanía popular el 28 de julio del año 2024", agregó en declaraciones a la prensa.

Velásquez denunció además que aún permanecen encarcelados más de 400 personas por motivos políticos. Miles de personas fueron detenidas en los últimos tres lustros, una mayoría de ellos luego de los comicios de presidenciales de 2024 cuando la administración de Maduro impulsó la detención masiva de personas que expresaban dudas sobre su afirmación de victoria en los comicios de ese año, en particular después de que la oposición presentara pruebas creíbles de que su candidato había sido el ganador.

Amnistía y situación de presos políticos en Venezuela

Tras la detención de Maduro, más de 8.600 personas fueron excarceladas, algunas de ellas bajo medidas cautelares sustitutivas de prisión, en el marco de una ley de amnistía aprobada en febrero por la Asamblea Nacional, de mayoría oficialista, por iniciativa de Rodríguez, pero aún quedan cientos detenidos.