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Carlos Alberto Puente llama a mantener coalición con PT y Morena

El coordinador del Partido Verde en San Luis Potosí destaca la importancia de la unidad para conservar la mayoría legislativa.

Por El Universal

Septiembre 22, 2026 08:11 p.m.
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Carlos Alberto Puente llama a mantener coalición con PT y Morena
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      CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 22 (EL UNIVERSAL).- El coordinador del Partido Verde en la Cámara de Diputados, Carlos Alberto Puente Salas, hizo un llamado al PT y Morena a mantener la coalición para la elección concurrente del próximo año.

      Llamado a mantener la coalición rumbo a 2027

      Lo anterior, después de que este miércoles, el coordinador de los diputados del PT, Reginaldo Sandoval, afirmara que existe peligro de fractura porque los morenistas están "sobrados", después de una reunión en Palacio Nacional.

      "Yo soy de la idea que siempre es mejor que estemos completos y estar todos. Nadie sobra, no podemos pecar de soberbios nunca", expresó el diputado Puente Salas.

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      Diálogo y proyectos locales en la coalición

      Dijo que "siempre va a haber un riesgo" de fractura de la coalición, pero "lo que es importante es seguir a la mesa, seguir dialogando. Seguir platicando cuál es el proyecto que se tiene en cada una de las entidades y donde se comparte, compartirlo y en donde no, pues podrá ser".

      "Nosotros lo hemos dicho de manera muy clara, cito y pongo el ejemplo de San Luis Potosí. En San Luis Potosí el Verde tiene un proyecto, tiene una propuesta y eso no pone en riesgo la coalición que tenemos, así de claro es. Estamos trabajando para mantener la mayoría", explicó.

      Finalmente, recalcó su llamado para que sus aliados arreglen sus diferencias y mantengan la coalición rumbo a la elección del 2027.

      "No vamos a entrar nosotros en un debate con el Partido del Trabajo. Respetamos al Partido del Trabajo, respetamos a Morena. Yo creo que ellos están llevando sus cosas. Yo creo que lo que ahora nos sigue es seguir caminando, obviamente desahogar todo esto", comentó.

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